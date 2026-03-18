Serie B, la sfida Frosinone-Bari in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Sarà lo scontro del Benito Stirpe, la sfida di Serie BKT trasmessa gratuitamente da DAZN. Frosinone-Bari, un match cruciale per gli obiettivi di entrambe le formazioni, andrà in scena questa sera, mercoledì 18 marzo alle 19:00 e sarà accessibile gratuitamente a tutti i tifosi, senza alcuna necessità di registrazione.
La sfida mette di fronte due realtà con obiettivi opposti, ma ugualmente vitali per il prosieguo della stagione. Il Frosinone di mister Alvini, attualmente terzo in classifica con 59 punti, scende in campo a caccia di riscatto dopo il pareggio esterno contro il Cesena, con l’obiettivo di restare agganciato al duo di testa Venezia-Monza e consolidare il piazzamento in zona promozione diretta in Serie A. Dall’altra parte, il Bari di Moreno Longo arriva nel Lazio rigenerato dalla vittoria per 4-1 contro la Reggiana. Attualmente al 17° posto i biancorossi cercano un risultato positivo in trasferta per provare a staccarsi definitivamente della zona retrocessione.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Frosinone Bari in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:
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Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.