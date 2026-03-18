Serie B, la sfida Frosinone-Bari in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Sarà lo scontro del Benito Stirpe, la sfida di Serie BKT trasmessa gratuitamente da DAZN. Frosinone-Bari, un match cruciale per gli obiettivi di entrambe le formazioni, andrà in scena questa sera, mercoledì 18 marzo alle 19:00 e sarà accessibile gratuitamente a tutti i tifosi, senza alcuna necessità di registrazione.

La sfida mette di fronte due realtà con obiettivi opposti, ma ugualmente vitali per il prosieguo della stagione. Il Frosinone di mister Alvini, attualmente terzo in classifica con 59 punti, scende in campo a caccia di riscatto dopo il pareggio esterno contro il Cesena, con l’obiettivo di restare agganciato al duo di testa Venezia-Monza e consolidare il piazzamento in zona promozione diretta in Serie A. Dall’altra parte, il Bari di Moreno Longo arriva nel Lazio rigenerato dalla vittoria per 4-1 contro la Reggiana. Attualmente al 17° posto i biancorossi cercano un risultato positivo in trasferta per provare a staccarsi definitivamente della zona retrocessione.