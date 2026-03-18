Cessione a Paramount: assegno record da 600 milioni per Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery

Il valore del pagamento, calcolato all’11 marzo, potrebbe diminuire nel tempo se l’operazione dovesse richiedere più tempo per essere finalizzata e ulteriori azioni maturassero. Se la vendita dell’azienda dovesse slittare al 2027, il rimborso fiscale scenderebbe a zero, anche se Paramount Skydance ha dichiarato di aspettarsi la chiusura dell’accordo nel terzo trimestre di quest’anno.

Zaslav, già uno dei dirigenti più pagati di Hollywood, ha inoltre guadagnato 113 milioni di dollari dopo aver venduto azioni di Warner Bros. Discovery nel corso di questo mese. Sebbene Zaslav sia stato ampiamente criticato per la gestione di Warner Bros, il valore dei suoi premi legati alle performance è aumentato rapidamente quando la società è diventata un obiettivo di acquisizione.

Tra gli altri dirigenti destinati a ricevere compensi molto elevati figurano JB Perrette, responsabile globale delle attività streaming e videogiochi di WBD, che potrebbe ottenere 142 milioni di dollari tra indennità e azioni, e il direttore finanziario Gunnar Wiedenfels, che potrebbe ricevere circa 120 milioni di dollari.

I documenti depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission rivelano inoltre che gli advisor finanziari dell’operazione riceveranno compensi molto consistenti: Allen & Company dovrebbe incassare fino a 100 milioni di dollari, mentre JPMorgan circa 90 milioni. Nel documento, Warner Bros. Discovery ha precisato che queste cifre sono stime basate su diverse ipotesi e che gli importi effettivi potrebbero differire in modo significativo.

Il possibile maxi compenso per Zaslav arriva mentre diversi analisti prevedono che Paramount possa presto avviare tagli ai posti di lavoro nelle attività combinate di studio cinematografico, televisione e informazione. Dopo la fusione da 8,4 miliardi di dollari tra Paramount Global e Skydance Media dello scorso anno – che ha dato vita a Paramount Skydance – David Ellison ha annunciato risparmi sui costi per 3 miliardi di dollari.

Successivamente ha dichiarato che, dopo l’acquisizione di Warner Bros Discovery, sono previsti ulteriori 6 miliardi di dollari di sinergie, anche se ha cercato di ridimensionare le preoccupazioni su possibili licenziamenti di massa.

L’accordo con Paramount ha già ottenuto l’approvazione antitrust del U.S. Department of Justice, anche se uno o più procuratori generali statali negli Stati Uniti potrebbero avviare azioni legali per bloccare l’operazione, portando la questione davanti a un giudice. Saranno inoltre necessarie le autorizzazioni delle autorità antitrust nel Regno Unito e nell’Unione europea.