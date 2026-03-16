Non c’è soltanto la lotta per lo scudetto ad infiammare la stagione 2025/26 della Serie A. La corsa all’Europa – senza considerare l’Inter, che sul fronte della qualificazione alla prossima Champions League ha già portato a termine il proprio compito (seppur non ancora matematicamente) – vede coinvolte attualmente sei squadre per l’accesso a tre diverse competizioni. Nell’analisi è stato considerato anche il Milan, con i rossoneri che si trovano di fatto più o meno a metà tra le sfide per la Champions e la corsa allo Scudetto, decisamente più complicata dopo la sconfitta della serata di ieri contro la Lazio .

Serie A scontri diretti – Sei squadre in corsa

Detto dell’Inter, nessuno si è ancora assicurato un piazzamento europeo e i posti disponibili dal campionato dipenderanno anche dalla formazione che vincerà la Coppa Italia. Attualmente, la situazione in classifica è la seguente:

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 45

Ma al netto dei punti di distanza tra le squadre, chi se la passa meglio in termini di scontri diretti? Va ricordato, infatti, che queste sfide sono fondamentali per capire chi si piazzerebbe davanti in classifica qualora si verificasse un arrivo a pari punti. Se in caso di eventuale lotta Scudetto o di lotta retrocessione tra due squadre, gli scontri diretti contano solamente per stabilire dove si giocherebbe lo spareggio, nel caso della corsa all’Europa determinano ancora il piazzamento in classifica. Se questa prima discriminante non dovesse rompere l’equilibrio, si analizzerebbe poi la differenza reti, passando poi alle reti segnate e, infine, alla clamorosa eventualità del sorteggio.

Serie A scontri diretti – Milan avanti su tre big

A undici giornate dal termine del campionato, ci sono ancora diverse sfide di ritorno che devono essere disputate, ma è tuttavia possibile farsi un’idea di chi si trova in vantaggio e in svantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti nella corsa ai piazzamenti europei:

IN VANTAGGIO

Milan su Napoli (in attesa del ritorno) , Roma e Como

su (in attesa del ritorno) e Napoli su Roma e Atalanta ;

su e ; Como su Roma e Juventus ;

su e ; Juventus su Napoli e Roma ;

su e ; Atalanta sulla Roma (in attesa del ritorno).

IN SVANTAGGIO

Napoli con Milan (in attesa del ritorno) e Juventus

con (in attesa del ritorno) e Como con il Milan

con il Juventus con il Como

con il Roma con Milan, Napoli, Juventus, Como e Atalanta (in attesa del ritorno)

con e (in attesa del ritorno) Atalanta con il Napoli

IN PARITÀ

Milan-Juventus (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Milan-Atalanta (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Napoli-Como (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Juventus-Atalanta (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Como-Atalanta

Questa dunque la situazione attuale, in attesa che il quadro si completi nei prossimi mesi. Di seguito, una tabella riepilogativa: per ogni incrocio viene indicata la squadra in vantaggio negli scontri diretti: