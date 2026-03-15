Forlì Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 32esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Forlì è in programma per domenica 15 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Forlì Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Forlì Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Forlì-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 15 MARZO
Ore 12.30
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CROTONE-SALERNITANA
Sky Sport Uno e Sky Sport 257
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FORLÌ-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Ore 14.30
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BENEVENTO-FOGGIA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
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TEAM ALTAMURA-CATANIA
Sky Sport 252
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AREZZO-PERUGIA
Sky Sport 253
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GUBBIO-ASCOLI
Sky Sport 254
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AZ PICERNO-TRAPANI
Sky Sport 255
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TRIESTINA-PRO VERCELLI
Sky Sport 256
Ore 17.30
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CASERTANA-MONOPOLI
Sky Sport Max e Sky Sport 252
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AUDACE CERIGNOLA-SORRENTO
Sky Sport 253
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VIRTUS VERONA-RENATE
Sky Sport 254
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CITTADELLA-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 255
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LUMEZZANE-PRO PATRIA
Sky Sport 256
Ore 20.30
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LECCO-NOVARA
Sky Sport 252
LUNEDÌ 16 MARZO
Ore 20.30
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L.R. VICENZA-INTER U23
Sky Sport Uno e Sky Sport 251