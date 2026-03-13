Dove vedere Al Qadsiah Al Ahli tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Qadsiah Al Ahli tv streaming , 26esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Qadsiah Al Ahli tv streaming– Quando si gioca

La partita fra Al Qadsiah e Al Ahli si giocherà al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Dammam, venerdì 13 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Qadsiah Al Ahli tv streaming – Come seguire la sfida

La sfida Al Qadsiah-Al Ahli sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento, visto che dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 61 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.