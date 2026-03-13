Ranking quinto posto Champions: Spagna seconda, Italia quasi fuori dai giochi

Per l’Italia rimangono dunque le sfide di Europa League e di Conference League: ottimi risultati nei due tornei e qualche eliminazione mirata di avversarie spagnole e tedesche in Champions, potrebbero lasciare piccole speranze nella corsa ai due posti extra nella Champions League nella stagione 2026/27 . Come successo nel corso delle ultime stagioni, prosegue anche quest’anno la lotta tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference.

Il turno di coppe europee che si è concluso nella serata di ieri potrebbe avere scritto in anticipo la parola fine sulla corsa della Serie A al quinto piazzamento Champions per la prossima stagione. L’Italia insegue Spagna e Germania in classifica, ma la prossima settimana “perderà” l’Atalanta in Champions League (praticamente impossibile ribaltare il 6-1 del Bayern nella sfida di andata), il torneo che più di tutti porta punti al ranking.

Serie A quinto posto Champions – La corsa per il 2026/27

Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenta in una nuova per la seconda stagione consecutiva e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Serie A quinto posto Champions – Come si calcolano i punti per il ranking

Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.

I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.

I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza più a lungo possibile delle nostre squadre nelle coppe europee consentirebbe all’Italia di aumentare le proprie chance di raggiungere questo traguardo.

Serie A quinto posto Champions – La graduatoria aggiornata

La Serie A conta quattro squadre in corsa nelle tre competizioni dopo l’eliminazione del Napoli nella prima fase di Champions League e di Inter e Juventus ai playoff del torneo, e l’obiettivo è quello di replicare quanto successo due stagioni fa, quando permise alla quinta classificata in campionato, il Bologna di Thiago Motta, di qualificarsi direttamente al girone unico di Champions League dello scorso anno, portando a otto le formazioni italiane presenti nelle tre competizioni UEFA, di cui cinque nel massimo torneo.

Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’andata dei playoff di Champions League:

Inghilterra – 22,847 punti (posto extra in Champions) Spagna – 18,406 punti (posto extra in Champions) Germania – 18,142 punti Italia – 17,928 punti Portogallo – 17,000 punti Francia – 15,678 punti Polonia – 15,250 punti Grecia – 13,700 punti Danimarca – 12,250 punti Cipro – 12,156 punti

Considerando ormai per certo che uno dei primi due posti andrà all’Inghilterra, le avversarie dell’Italia – come detto – sono Spagna e Germania, con le nostre squadre che partono decisamente più indietro. La sconfitta dell’Atalanta rischia di essere la pietra tombale su questa corsa, motivo per cui oltre a un successo dei bergamaschi nella sfida di ritorno (difficile, ma utile a portare punti), servirebbe anche qualche eliminazione di formazioni di Liga o Bundesliga.

Non aiuta il derby tra Bologna e Roma in Europa League. Se da un lato una delle due avanzerà sicuramente, dall’altro una squadra sarà eliminata, eventualità sfavorevole per l’Italia, che si trova a dover rincorrere le avversarie. In vista del ritorno degli ottavi servirà sicuramente la qualificazione della Fiorentina per provare a rimanere aggrappati all’obiettivo: la settimana prossima ne sapremo di più.