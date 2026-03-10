Lazio, i tifosi tornano allo stadio contro il Milan ma sarà l'ultima partita stagionale

La nota, pubblicata sui propri profili social, sottolinea come il match contro i rossoneri di Massimiliano Allegri sarà « l’ultimo spettacolo coreografico ». «Facciamo sentire il nostro calore alla squadra ed al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato », si legge nel comunicato della tifoseria che porta avanti da anni il proprio gemellaggio con i tifosi dell’Inter.

Il tifo organizzato della Lazio è pronto a tornare a occupare il proprio posto allo stadio Olimpico . Dopo oltre un mesi di protesta, iniziata con la sfida casalinga contro il Genoa, il cuore dei tifosi biancoceleste ha annunciato il ritorno in vista della partita contro il Milan , in programma domenica sera.

È bene ricordare come lo sciopero del tifo organizzato abbia come unico obiettivo il patron e presidente biancoceleste Claudio Lotito. Come sottolineato dallo stesso comunicato: «Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo».

Nella prima parte del comunicato, il tifo organizzato riconosce nella storia bianoceleste varie personalità del passato. Da Fortunato Ballerini «che decise di tramutare il terreno di gioco dello stadio della Rondinella in un grande “orto di guerra! per aiutare i romani durante il periodo della prima Guerra Mondiale» a Sergio Cragnotti, il «Presidente che ha realizzato i sogni di un popolo che è rimasto dritto in piedi sugli spalti nonostante mille burrasche portandoci sulle vette più alte d’Italia e d’Europa». Citati poi, anche, il Generale Vaccaro, la squadra del 1974 che guidata da Maestrelli ha vinto il primo campionato della storia biancoceleste, Eugenio Fascetti e il tifosi Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri, deceduti rispettivamente nel 1979 e nel 2007.