Lo sport perde terreno in tv: nel 2025 calano ascolti e share dei canali sportivi

Flessione per i canali sportivi tra televisione tradizionale e pay-tv lineare nel 2025. Il confronto con il 2024 – basato sui dati Auditel rilevati con la misurazione classica e quindi senza total audience – mostra infatti un calo sia dello share sia dell’ascolto medio giornaliero complessivo per quanto riguarda le principali emittenti che trasmettono lo sport in Italia.
Un dato su cui pesano anche alcune variabili di contesto, come l’assenza di grandi eventi sportivi (nel 2024 c’erano Olimpiadi ed Europei di calcio) e il fatto che alcune delle principali competizioni sono state trasmesse su canali tradizionali (come le finali di Champions League o di Coppa Italia). Inoltre, va sottolineato come da luglio 2025 i canali Eurosport abbiano smesso di essere rilevati da Auditel, dopo l’uscita da Eurosport, mentre per DAZN il dato riguarda esclusivamente i canali presenti sulla piattaforma Sky e non include gli ascolti OTT considerati nella total audience.
Gli ascolti emittente per emittente
Nel complesso, le sei principali emittenti sportivi analizzate registrano una flessione significativa. Lo share medio giornaliero passa dal 3,29% del 2024 al 2,92% del 2025, con un calo dell’11,25%. Ancora più marcata la contrazione in termini di ascolto medio: da 271.570 spettatori medi nel 2024 si scende a 235.010 nel 2025, pari a una flessione del 13,46%.
Nel dettaglio, i canali sportivi di Sky restano quelli con il peso maggiore ma mostrano comunque una flessione: lo share medio passa da 1,66% a 1,53% (-7,83%), mentre l’ascolto medio scende da 136.827 a 123.242 spettatori (-9,93%). Ancora più marcato il calo per RaiSport, che passa dallo 0,72% allo 0,50% di share (-30,56%) e da 59.079 a 40.458 spettatori medi (-31,52%).
In controtendenza invece SuperTennis, che registra una forte crescita spinta dalla crescita dell’intero movimento: lo share medio passa dallo 0,20% allo 0,35% (+75%), mentre l’ascolto medio sale da 16.457 a 27.745 spettatori (+68,59%).
Sostanzialmente stabile Sportitalia, che mantiene uno share medio dello 0,32% e registra un lieve calo degli spettatori medi da 26.411 a 25.867 (-2,06%). L’assenza delle Olimpiadi pesa in particolare per Eurosport, che passa dallo 0,34% allo 0,18% di share (-47,06%) e da 28.903 a 14.603 spettatori medi (-49,48%), un dato che riflette anche il cambiamento nella distribuzione dei canali nel corso del 2025.
In calo anche i canali DAZN presenti su Sky: lo share medio scende dallo 0,05% allo 0,04% (-20%), mentre l’ascolto medio passa da 3.893 a 3.095 spettatori (-20,50%).