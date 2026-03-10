Lo sport perde terreno in tv: nel 2025 calano ascolti e share dei canali sportivi

Flessione per i canali sportivi tra televisione tradizionale e pay-tv lineare nel 2025. Il confronto con il 2024 – basato sui dati Auditel rilevati con la misurazione classica e quindi senza total audience – mostra infatti un calo sia dello share sia dell’ascolto medio giornaliero complessivo per quanto riguarda le principali emittenti che trasmettono lo sport in Italia.

Un dato su cui pesano anche alcune variabili di contesto, come l’assenza di grandi eventi sportivi (nel 2024 c’erano Olimpiadi ed Europei di calcio) e il fatto che alcune delle principali competizioni sono state trasmesse su canali tradizionali (come le finali di Champions League o di Coppa Italia). Inoltre, va sottolineato come da luglio 2025 i canali Eurosport abbiano smesso di essere rilevati da Auditel, dopo l’uscita da Eurosport, mentre per DAZN il dato riguarda esclusivamente i canali presenti sulla piattaforma Sky e non include gli ascolti OTT considerati nella total audience.