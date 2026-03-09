Simonelli: «Mi auguro che per EURO 2032 ci siano nuovi stadi, non solo nelle città ospitanti»

Il numero uno della Lega ha sottolineato il forte interesse dimostrato dal pubblico in occasione del derby di Milano: « Ieri il pubblico del Derby di Milano ha offerto uno spettacolo bellissimo, con oltre 75mila spettatori e record assoluto d’incasso. Vuol dire che c’è ancora grande attenzione per la nostra Serie A, con partite tutte aperte e molto belle. Questo è un bene per il nostro calcio ».

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, è intervenuto alla trasmissione La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, toccando diversi temi che riguardano il calcio italiano: dagli stadi vuoti alla questione infrastrutture, fino al ruolo degli arbitri e del VAR.

Sul tema della scarsa presenza di pubblico in alcune partite, Simonelli ha espresso l’auspicio di rivedere impianti più pieni anche nelle gare della Lazio: «Speriamo che lo stadio Olimpico anche per le gare della Lazio torni ad essere pieno? Ma questo è un auspicio che sicuramente mi sento di fare. Per noi vedere gli stadi vuoti non è mai una bella immagine, io mi aspetto che anche i tifosi della Lazio, seppur dissentendo su alcune scelte societarie facciano sempre sentire il loro calore alla società e alla squadra, la società è importante e quindi mi auguro che questi stadi vuoti non rappresentino più una costante di alcune partite del nostro campionato».

Il numero uno della Lega ha quindi ribadito l’importanza di investire nelle infrastrutture sportive: «Stiamo lavorando anche per dotare le squadre di stadi più moderni che concorrerebbe a una maggiore presenza di spettatori. Ma la risposta del pubblico di ieri dimostra che, nonostante la carenza di strutture, il pubblico ha ancora voglia di vedere il nostro calcio».

Il presidente della Serie A ha poi fatto riferimento anche agli Europei del 2032: «Gli Europei del 2032 sono una grande occasione, ma mi auguro che per quella data ci siano tanti nuovi stadi e non solo per le 5 città che saranno scelte. Abbiamo avuto la nomina di un nuovo commissario molto capace, Massimo Sessa, che dovrebbe essere in grado di snellire tutte le procedure, per realizzare degli stadi che tutto il pubblico italiano merita».

Infine, il presidente della Lega ha parlato anche del confronto previsto con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi: «Il 23 marzo ci confronteremo con il designatore Rocchi per cercare di capire quali sono le esigenze degli arbitri per poter svolgere al meglio il loro lavoro. Vogliamo che siano messi nelle condizioni ideali per poter decidere nella maniera più equa e corretta, cercheremo di metterci a disposizione per capire cosa possiamo fare per agevolarli. Ci confronteremo sulle linee guida che dobbiamo saper trasmettere alle squadre».

Simonelli ha quindi espresso anche una valutazione sull’utilizzo del VAR: «Il VAR ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c’erano prima e ci sono anche adesso perché prima l’errore in campo era tollerato mentre quello del VAR un po’ meno. Il mio giudizio è positivo, come tutte le cose si possono e si devono migliorare e siamo al lavoro per farlo».