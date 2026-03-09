Mondiali 2026, allarme Boston: ancora niente accordo per far giocare le gare

Le partite dei Mondiali 2026 previste nell’area di Boston restano avvolte dall’incertezza. A poco più di tre mesi dall’inizio del torneo, è ancora aperto lo scontro tra il piccolo comune di Foxborough , gli organizzatori locali e il gruppo proprietario del Gillette Stadium su chi dovrà pagare i costi di sicurezza.

Il nodo riguarda 7,8 milioni di dollari di spese per la sicurezza. Il consiglio comunale sostiene di non aver mai firmato un accordo per ospitare i Mondiali e teme che il costo possa ricadere sui contribuenti locali, un onere che il bilancio della città non può sostenere.

Dall’altra parte, il comitato organizzatore locale — Boston 26 — e la società Kraft Sports & Entertainment, proprietaria dello stadio, sostengono che i fondi arriveranno principalmente da sovvenzioni federali e altre fonti pubbliche o commerciali. Tuttavia, il ritardo nell’erogazione di questi finanziamenti ha fatto crescere le tensioni tra le parti.

Il comune pretende garanzie immediate: senza copertura finanziaria anticipata, Foxborough potrebbe rifiutare la licenza per l’evento. Gli organizzatori hanno dichiarato di avere già circa 2 milioni di dollari disponibili e di aspettarsi oltre 30 milioni da fondi statali, federali e sponsor, ma ciò non ha ancora convinto le autorità locali.

Il termine decisivo è fissato per il 17 marzo, quando il consiglio comunale voterà sulla concessione della licenza richiesta dalla FIFA. Se non verrà raggiunto un accordo, le partite previste nel Massachusetts potrebbero essere a forte rischio, creando un problema organizzativo significativo per il torneo.