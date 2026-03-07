Dove vedere Al Nassr Neom tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Nassr Neom tv streaming , 25esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Nassr Neom tv streaming– Quando si gioca

La partita fra Al Nassr e Neom si giocherà al King Saud University Stadium di Riyadh, sabato 7 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Nassr Neom tv streaming – Come seguire la sfida

La sfida Al Nassr Neom sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento, visto che dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 61 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.