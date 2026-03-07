Avellino Padova in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Avellino Padova in streaming gratis . Il match è in programma sabato 7 marzo 2026 , con calcio d’inizio fissato alle ore 15.00 .

Avellino Padova in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN

La partita Avellino-Padova non sarà disponibile gratuitamente in Italia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per accedere al contenuto sarà necessario dotarsi di un abbonamento attivo.

Avellino Padova in streaming gratis – Le soluzioni

Vediamo quali sono allora le altre principali offerte di DAZN per vedere la Serie A:

DAZN FULL (ex pacchetto Standard)

È il pacchetto dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a 360°, include l’offerta completa di DAZN al prezzo più basso: dalla Serie A con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie B, il calcio internazionale con tutta LaLiga spagnola e il meglio della Liga portoghese, il calcio femminile con tutta la Serie A femminile.

Ma quanto costa il pacchetto DAZN FULL?

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359 euro , il prezzo mensile equivale 29,92 euro al mese . In questo modo si può arrivare a risparmiare 180€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale .

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 34,99 euro . Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 44,99 euro senza il vincolo annuale.

Con il pacchetto DAZN FULL è possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. Non è quindi possibile condividere il costo dell’abbonamento con familiari o amici che non vivono nella stessa casa.

DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus)

È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse: offre il massimo dell’esperienza DAZN – tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599 euro euro circa 25 euro a testa al mese, per due persone ) In questo modo si può arrivare a risparmiare 240 euro in 12 mesi , il prezzo mensile equivale a 49,92 euro () In questo modorispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 59,99 euro (circa 30 euro a testa al mese, per due persone). Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 69,99 euro (34,99 euro per singolo accesso a rete differente) senza il vincolo annuale.

Possibilità di guardare contemporaneamente da due reti internet differenti, il pacchetto ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare.

DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass)

Pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie B, 3 match a giornata di Serie A, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga e il meglio della Liga portoghese. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129 euro , il prezzo mensile equivale a 10,75 euro al mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99 euro . Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99 euro senza il vincolo annuale.

Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.