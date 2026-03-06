Fulignati, Fumagalli, Joronen. Tre nomi non casuali ma il cui comportamento nelle ultime giornate di Serie BKT, ha avuto un significato di fair play, correttezza e collaborazione nel giusto spirito della competizione sportiva. Per riconoscere, promuovere e incentivare questi comportamenti la Lega Serie B reintroduce il premio “Cartellino verde”, riconoscimento che sarà consegnato a tutti coloro che si distinguono per un gesto non ordinario ma di esemplare correttezza.

Paolo Bedin, Presidente di Lega B, ha commentato: «Abbiamo bisogno di esempi positivi, di comportamenti e atteggiamenti che valorizzino i principi di lealtà sportiva, etica e rispetto. Individuarli all’interno delle nostre partite, evidenziarli e premiarli, permette di elevarne il valore nella speranza di generare un effetto domino. In campo, sugli spalti e nell’opinione pubblica».