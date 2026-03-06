Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Lorenzo Marinone , che attraverso i propri canali social ha reso pubblica la convocazione ufficiale del Consiglio comunale.

Un’altra data da cerchiare in rosso per il nuovo stadio della Roma a Pietralata : il 13 marzo . Infatti, venerdì prossimo l’ Assemblea Capitolina sarà chiamata a votare su un nuovo step decisivo nell’iter amministrativo che riguarda la realizzazione dell’impianto giallorosso.

Nel documento condiviso dal consigliere si legge come l’oggetto sia «Proposta n. 24/2026», che riguarda il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del nuovo stadio giallorosso, che nelle scorse settimane ha ricevuto la conferma dell’interesse pubblico dopo il piano economico-finanziario aggiornato inviato dal club giallorosso al Comune di Roma.

In questo ulteriore step burocratico, l’Assemblea sarà chiamata a esprimersi sulla verifica di ottemperanza del progetto rispetto alle condizioni già stabilite con la delibera di pubblico interesse approvata nel 2023. Un passaggio tecnico, ma fondamentale per permettere all’opera di proseguire nei vari passaggi prima dell’inizio effettivo dei lavori che nelle intenzioni, sia della Roma che del Comune, dovrebbero partire a marzo 2027.

Tornando all’Assemblea Capitolina del 13 marzo, in caso di votazione favorevole si chiuderà definitivamente l’iter di competenza del Comune di Roma. A quel punto il sindaco Roberto Gualtieri sarà formalmente autorizzato a partecipare alla Conferenza dei servizi decisoria, che sarà convocata dalla Regione Lazio e rappresenterà uno degli ultimi passaggi istituzionali prima dell’approvazione definitiva del progetto.