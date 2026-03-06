Saras sponsor del Cagliari anche nel post Moratti: accordo per il 2026/27

L’Academy, gestita e coordinata dal Cagliari Calcio, è nata alcuni anni fa per promuovere lo sviluppo del calcio giovanile, ed unisce 40 scuole calcio tra Sardegna e penisola, coniugando gioco, cooperazione, impegno e formazione.

Saras S.p.a. – società attiva nella raffinazione del petrolio e di proprietà della famiglia Moratti fino a giugno 2024, fino alla cessione delle quote al gigante olandese Vitol – ha annunciato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con il Cagliari per la stagione sportiva 2026/2027, in qualità di “premium sponsor” della Cagliari Football Academy.

«Il progetto dell’Academy coinvolge circa 5.000 ragazzi di età compresa tra 6 e 12 anni, e ha una doppia valenza: da un lato, rappresenta una strada privilegiata per i giovani calciatori che sognano un giorno di vestire la maglia rossoblù. Dall’altra è un importante percorso formativo, che insegna ai ragazzi valori come la lealtà, lo spirito di collaborazione, l’altruismo, la perseveranza e l’impegno necessari per conseguire i risultati attesi», si legge in una nota.

«Saras, da sempre vicina ai giovani e al proprio territorio di riferimento, è lieta quindi di rinnovare anche per la prossima stagione il proprio impegno in questo importante progetto di valenza sia sportiva che sociale», conclude il comunicato.