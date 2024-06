Ufficiale, la famiglia Moratti cede le sue quote di Saras a Vitol

Finisce l’era Moratti in Saras. Come si apprende direttamente dalla società petrolifera, quest’oggi si è svolto il Consiglio di Amministrazione che ha certificato il passaggio delle quote dalla famiglia dell’ex patron dell’Inter a Vitol, colosso olandese del settore con sede a Ginevra, attraverso la società veicolo Varas.

«Il Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A. è stato informato che, in data odierna, Varas S.p.A. , società veicolo indirettamente controllata da Vitol B.V. (“Vitol”) tramite Varas Holding S.p.A., ha completato l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Massimo Moratti S.a.p.A., Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. (collettivamente la “Famiglia Moratti”) nella Società pari al 35,019% del capitale sociale, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto e comunicato al mercato in data 11 febbraio 2024. Pertanto, Vitol detiene ora, direttamente e indirettamente tramite Varas, il 45,48% del capitale sociale della Società», si legge nel comunicato ufficiale.

«Per me, i miei figli, i miei nipoti e la mia famiglia è un momento carico di emozioni legato alla felice, lunga storia assieme, ma che viviamo con la certezza che l’ingresso di un protagonista primario del settore energetico come Vitol garantirà alla Società, ai dipendenti e alla comunità locale un grande futuro», ha commentato Massimo Moratti. Queste, invece, le parole del Ceo di Vitol, Russell Hardy: «Siamo lieti di aver completato questo importante passo. Non vediamo l’ora di mettere a disposizione la nostra esperienza e di lavorare con il team management locale su questo prossimo capitolo di Saras. Siamo consapevoli delle nostre responsabilità, sia nei confronti della Società che dei suoi stakeholder, e rimaniamo impegnati a investire nel futuro di Saras».

«A seguito del perfezionamento dell’Operazione – continua il comuciato ufficiale di Saras –, Varas promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, sul capitale sociale della Società non attualmente detenute da Varas e da Vitol. La Società segnala che, in data odierna, nell’ambito del closing dell’Operazione, Angelo Moratti (membro del Comitato Indirizzo e Strategia), Angelomario Moratti (membro del Comitato Indirizzo e Strategia), Gabriele Moratti (membro del Comitato Indirizzo e Strategia), Giovanni Moratti (membro del Comitato Indirizzo e Strategia e del Comitato Rischi e Sostenibilità), i quali sono tutti Amministratori non esecutivi e non indipendenti di Saras, hanno rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società. Alla data del presente comunicato, nessuno degli amministratori dimissionari detiene azioni della Società, né ha ricevuto alcuna indennità o altro beneficio in seguito alla cessazione della carica».

«In conseguenza delle dimissioni degli amministratori di cui sopra, si è tenuta in data odierna una riunione del Consiglio di Amministrazione nell’ambito della quale il Consiglio ha nominato per cooptazione i seguenti nuovi amministratori: Thomas Baker (membro non esecutivo e non indipendente), Clive Christison (membro non esecutivo e non indipendente), Dat Duong (membro esecutivo e non indipendente) e Ciprea Scolari (membro non esecutivo e non indipendente). Sempre in data odierna il dott. Massimo Moratti ha rimesso le deleghe operative e i poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2023, ma continuerà a rivestire la carica di Presidente della Società fino al settlment dell’Offerta.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato la nomina di Franco Balsamo come Amministratore Delegato. Inoltre, sono stati approvati i seguenti cambiamenti nella composizione dei Comitati Interni:

Thomas Baker, Clive Christison, Dat Duong e Ciprea Scolari sono stati nominati nel Comitato Indirizzo e Strategia;

Dat Duong è stato nominato nel Comitato Rischi e Sostenibilità.

l’Offerente e le persone che agiscono di concerto con esso renderanno noto l’annuncio dell’Offerta che consegue al perfezionamento dell’Operazione mediante separato comunicato che sarà pubblicato nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 102 del TUF», conclude il comunicato ufficiale di Saras, le cui azioni sono stabili a 1,63 euro con un valore di capitalizzazione pari a 1,55 miliardi di euro.