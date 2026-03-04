La gara, valida per l’andata della semifinale della coppa nazionale, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per la squadra allenata da Maurizio Sarri, dal momento in cui i biancocelesti difficilmente potranno ambire a piazzamenti europei in campionato e vincere la Coppa Italia consentirebbe di accedere all’Europa League 2026/27. Nonostante questo, gli ultras della Lazio hanno deciso di proseguire lo sciopero del tifo già messo in atto nelle recenti partite di campionato.

Lo Stadio Olimpico si presenterà praticamente deserto durante Lazio‑Atalanta, sfida in programma a partire dalle ore 21.00 e valida per la semifinale di andata della Coppa Italia. Il motivo dell’assenza di pubblico non è legato a problemi organizzativi o alla scarsa importanza della partita, ma – come evidente ormai da diverse settimane – alla protesta in corso della tifoseria organizzata della Lazio contro la società.

Perché lo Stadio Olimpico è vuoto in Lazio Atalanta? La protesta dei tifosi biancocelesti

La protesta della tifoseria laziale nasce dal malcontento verso la gestione della società da parte di Claudio Lotito. In un comunicato diffuso nei giorni precedenti alla partita, i gruppi organizzati hanno ribadito la loro posizione: «Non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea su questa misera gestione».

Lo sciopero del tifo era già stato attuato nelle sfide di campionato contro Genoa e Atalanta e continuerà anche per la coppa nazionale. L’assenza dei gruppi organizzati lascerà inevitabilmente ampi settori dello stadio vuoti, creando un’atmosfera insolita per una semifinale di Coppa Italia. Secondo le indiscrezioni di questi giorni, i tagliandi venduti per l’incontro sarebbero tra i 3mila e i 5mila, anche se gli spettatori saranno complessivamente di più

Le scuole invitate allo stadio

Questo perché, per riempire almeno in parte gli spalti, il club ha invitato allo stadio studenti e famiglie di alcune scuole. Non si tratta di un’iniziativa nuova: la società aveva già promosso progetti simili in passato. Questa scelta però non è stata apprezzata dalla tifoseria organizzata, che teme il rischio che tra gli invitati possano esserci anche persone non tifose della Lazio.

Il risultato di questa situazione è uno Stadio Olimpico con molti settori vuoti e senza il tradizionale tifo della Curva Nord. La protesta dei tifosi continua quindi a segnare il rapporto tra società e tifoseria, e l’atmosfera dello stadio durante Lazio-Atalanta ne sarà la dimostrazione più evidente. Resta ora da capire se nelle prossime settimane ci sarà un riavvicinamento tra le parti o se lo sciopero del tifo proseguirà anche nelle successive gare della Lazio.