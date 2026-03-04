Si tratta di un accordo fra le parti più ampio che ha come pietra miliare il nuovo stadio che il club della Florida ha intenzione di inaugurare il mese prossimo, precisamente il 4 aprile e che sarà rinominato, ora è ufficiale, Nu Stadium . Oltre ai diritti di denominazione dello stadio, l’accordo include un ampio portafoglio di asset premium . In particolare, il logo di Nu apparirà sul retro della maglia dell’Inter Miami , come parte di un asset di lega appena introdotto che debutterà nell’agosto 2026.

Dopo la conquista del primo titolo MLS, l ‘Inter Miami ha annunciato nella giornata odierna che il nuovo stadio del club avrà come title sponsor la piattaforma di servizi finanziari digitali Nu , una delle più grandi del mondo con 131 milioni di clienti.

Il nuovo stadio del club della Florida, che vede fra gli azionisti principali David Beckham, avrà una capienza di 26.700 posti e oltre a essere la nuova casa dell’Inter Miami sarà un punto di riferimento per altri grandi eventi come concerti e una vasta gamma di ulteriori eventi sportivi inclusi incontri amichevoli e ufficiali. Grazie alla collaborazione con Nu saranno organizzate esperienze immersive per tifosi e clienti attraverso programmazioni curate e accesso esclusivo.

Questa partnership è stata celebrata nella notte del 3 marzo mentre il Nu Stadium prendeva vita, illuminato con un battito cardiaco rosa che simboleggiava l’Inter Miami, intrecciato con vene viola che riportavano a Nu, come vivido promemoria che la nuova casa del club non è solo acciaio e cemento, ma una parte viva e della città. Inoltre, uno spettacolo di droni ha illuminato Miami, segnando il primo battito prima della partita inaugurale in casa del 4 aprile, quando l’energia dei tifosi di Inter Miami porterà lo stadio pienamente alla vita.

Nu ancorerà anche due spazi distintivi all’interno di Nu Stadium a Miami Freedom Park: Nu Club, una lounge premium di ospitalità per 770 persone con vista attraverso un tunnel di vetro dei giocatori mentre camminano dagli spogliatoi al campo, e la Nu Plaza, un hub comunitario dinamico progettato per ospitare spazi di ritrovo brandizzati, un grande schermo e aree di seduta, creando uno spazio pubblico dinamico al centro del distretto.

«Questa partnership a lungo termine rappresenta un allineamento strategico con una franchigia sportiva internazionale che condivide la nostra ambizione e mentalità globale. Nu Stadium ancorerà il nostro marchio negli Stati Uniti, permettendoci di coinvolgere una comunità diversificata e internazionale mentre costruiamo la piattaforma tecnologica per consumatori più influente al mondo», ha commentato Cristina Junqueira, co-fondatrice e CEO del business emergente statunitense di Nu.

«Miami è sempre stata un luogo dove le persone arrivano con grandi sogni e fin dall’inizio, volevamo che questo Club riflettesse quello spirito –, le parole del co-proprietario dell’Inter Miami, David Beckham –Aprire il nostro nuovo stadio è un momento davvero speciale nel nostro percorso, un luogo per i tifosi in tutto il Sud della Florida e per le persone da tutto il mondo che si sentono connesse al nostro Club per guardarci giocare. Nu Stadium sarà una casa per la famiglia Inter Miami e un luogo che ricorda a tutti quelli che lo visitano la Freedom to Dream».