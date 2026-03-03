Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 30esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Cittadella è in programma per martedì 3 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.
Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Cittadella-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
MARTEDÌ 3 MARZO
Ore 18.00
- ALCIONE MILANO-GIANA ERMINIO
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- PERGOLETTESE-PRO VERCELLI
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- LUMEZZANE-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport Arena e Sky Sport 253
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-PRO PATRIA
Sky Sport Max e Sky Sport 254
Ore 20.30
- L.R. VICENZA-TRENTO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- ALBINOLEFFE-UNION BRESCIA
Sky Sport 252
- LECCO-RENATE
Sky Sport 253
- CITTADELLA-INTER U23
Sky Sport 254
- VIRTUS VERONA-NOVARA
Sky Sport 255
- TRIESTINA-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 256
MERCOLEDÌ 4 MARZO
Ore 18.00
- PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- VIS PESARO-BRA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- GUBBIO-CARPI
Sky Sport Max e Sky Sport 253
Ore 20.30
- AREZZO-TERNANA
Sky Sport Calcio
- RAVENNA-PIANESE
Sky Sport 253
- LIVORNO-PERUGIA
Sky Sport 254
- TORRES-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 255
- PINETO-FORLÌ
Sky Sport 256
Ore 21.00
- SAMBENEDETTESE-ASCOLI
Sky Sport 252
GIOVEDÌ 5 MARZO
Ore 18.00
- AZ PICERNO-ATALANTA U23
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- GIUGLIANO-MONOPOLI
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- CARASANO-SIRACUSA
Sky Sport 253
- LATINA-SORRENTO
Sky Sport 254
Ore 20.30
- BENEVENTO-CATANIA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- CASERTANA-SALERNITANA
Sky Sport 252
- CROTONE-CAVESE
Sky Sport 253
- POTENZA-COSENZA
Sky Sport 254
- TEAM ALTAMURA-FOGGIA
Sky Sport 255
- AUDACE CERIGNOLA-TRAPANI
Sky Sport 256