Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani nerazzurri di Stefano Vecchi sono pronti ad affrontare la 30esima giornata del girone A di Serie C.

Stefano Vecchi (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 30esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Cittadella è in programma per martedì 3 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Cittadella Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Cittadella-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

MARTEDÌ 3 MARZO

Ore 18.00

  • ALCIONE MILANO-GIANA ERMINIO
    Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • PERGOLETTESE-PRO VERCELLI
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • LUMEZZANE-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport Arena e Sky Sport 253
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-PRO PATRIA
    Sky Sport Max e Sky Sport 254

Ore 20.30

  • L.R. VICENZA-TRENTO
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • ALBINOLEFFE-UNION BRESCIA
    Sky Sport 252
  • LECCO-RENATE
    Sky Sport 253
  • CITTADELLA-INTER U23
    Sky Sport 254
  • VIRTUS VERONA-NOVARA
    Sky Sport 255
  • TRIESTINA-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 256

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Ore 18.00

  • PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • VIS PESARO-BRA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • GUBBIO-CARPI
    Sky Sport Max e Sky Sport 253

Ore 20.30

  • AREZZO-TERNANA
    Sky Sport Calcio
  • RAVENNA-PIANESE
    Sky Sport 253
  • LIVORNO-PERUGIA
    Sky Sport 254
  • TORRES-GUIDONIA MONTECELIO
    Sky Sport 255
  • PINETO-FORLÌ
    Sky Sport 256

Ore 21.00

  • SAMBENEDETTESE-ASCOLI
    Sky Sport 252

GIOVEDÌ 5 MARZO

Ore 18.00

  • AZ PICERNO-ATALANTA U23
    Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • GIUGLIANO-MONOPOLI
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • CARASANO-SIRACUSA
    Sky Sport 253
  • LATINA-SORRENTO
    Sky Sport 254

Ore 20.30

  • BENEVENTO-CATANIA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • CASERTANA-SALERNITANA
    Sky Sport 252
  • CROTONE-CAVESE
    Sky Sport 253
  • POTENZA-COSENZA
    Sky Sport 254
  • TEAM ALTAMURA-FOGGIA
    Sky Sport 255
  • AUDACE CERIGNOLA-TRAPANI
    Sky Sport 256

