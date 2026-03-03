Saluti nazisti, il Tottenham bandisce tre tifosi dallo stadio dopo la multa della UEFA

La UEFA ha multato il Tottenham per 30mila euro dopo che alcuni suoi sostenitori della squadra londinese, in occasione della partita di Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte, si sono resi protagonisti di gesti discriminatori e razziali. A questo si aggiunge il divieto di trasferta per una giornata, pena sospesa per un periodo di prova di un anno.

In seguito a questa sanzione, il Tottenham, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato le proprie decisioni nei confronti di «ristretto numero di individui» che si sono macchiati di una «condotta assolutamente aberrante». Le tre persone individuate dalla polizia di Francoforte, con cui il club inglese ha collaborato nelle ultime settimane, durante la loro permanenza all’interno dello stadio si sono rivolti con saluti nazisti ai tifosi di casa.