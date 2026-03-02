Juventus, ufficiale il rinnovo di McKennie: l’impatto a bilancio del nuovo contratto

Ora è ufficiale, Weston McKennie ha firmato il nuovo contratto con la Juventus. Lo ha annunciato il club bianconero attraverso i propri canali ufficiali: “Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030”, si legge nel messaggio della società.

Il centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020, è diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero (diventate nel frattempo 220), in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber.