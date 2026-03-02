Juventus, ufficiale il rinnovo di McKennie: l’impatto a bilancio del nuovo contratto

Il centrocampista statunitense si lega al club bianconero fino al 2030: i dettagli del nuovo contratto.

Ora è ufficiale, Weston McKennie ha firmato il nuovo contratto con la Juventus. Lo ha annunciato il club bianconero attraverso i propri canali ufficiali: “Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030”, si legge nel messaggio della società.

Il centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020, è diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero (diventate nel frattempo 220), in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber.

McKennie stipendio Juventus, i dettagli 

Secondo le indiscrezioni McKennie, con il nuovo accordo, avrà un ingaggio da 4 milioni di euro netti all’anno, in crescita rispetto al precedente stipendio da 2,5 milioni di euro all’anno.

Attualmente, McKennie costa circa 7,7 milioni di euro a stagione alla Juventus tra la quota ammortamento (4,3 milioni di euro) e lo stipendio lordo, di poco inferiore ai 2,8 milioni di euro grazie in particolare ai vantaggi legati al Decreto Crescita. Vantaggi che il club bianconero potrebbe continuare a sfruttare, considerando infatti che la norma prevede vantaggi prolungabili dopo i primi cinque anni rispettando criteri come avere un minore a carico o acquistare un immobile in Italia, criterio in particolare quest’ultimo relativamente semplice da rispettare.

Ipotizzando che uno di questi due casi riguardi McKennie e che il nuovo contratto prenda il via dal 1° luglio 2026, la quota ammortamento sarà azzerata mentre lo stipendio lordo sarà pari a 5,24 milioni di euro, ovverosia il costo complessivo dalla prossima stagione. 

