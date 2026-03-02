I vantaggi del campionato a 18 squadre: la Ligue 1 sposta una gara del PSG per aiutarla in Europa

In vista degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Paris Saint Germain, che affronterà il Chelsea, avrà a disposizione una settimana priva di impegni fra la gara di andata dell’11 marzo e quella di ritorno del 17. Infatti, la Ligue 1 ha acconsentito a rinviare la partita che la squadra di Luis Enrique avrebbe dovuto giocare contro il Nantes nel weekend del 14-15 marzo.

L’ufficializzazione è arrivata nel consiglio della LFP dopo, ovviamente, il benestare del Nantes di rinviare la partita che si recupererà nel corso della settimana che inizierà il 20 aprile. Un assist fondamentale, però, come sottolineato in occasione dell’ultimo editoriale di questa testata, arriva dal format della Ligue 1 che prevede 18 squadre partecipanti, così come la Bundesliga, e quindi mette a disposizione più settimane libere da impegni rispetto ai campionati da 20 squadre, Serie A compresa.