L’edizione 2026 del Festival si è svolta dal 24 al 28 febbraio – con la conduzione di Carlo Conti, l’ultima per il presentatore, che ha annunciato la novità Stefano De Martinoo -, e con essa è tornato anche il FantaSanremo, arricchito da alcune novità interessanti.

Quando escono i punti del Fantasanremo? Il FantaSanremo è il gioco perfetto per gli appassionati del Festival di Sanremo, un evento che ogni anno coinvolge milioni di spettatori in TV e sui social. Non serve essere esperti di Fantacalcio per partecipare: basta una buona dose di entusiasmo e voglia di divertirsi con amici e colleghi.

Quando escono i punti del Fantasanremo? Com’è nato il gioco

Il FantaSanremo nasce nel 2020 in un bar chiamato “Papalina” a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, da un gruppo di amici appassionati di musica e del Festival. In pochi anni è diventato un fenomeno nazionale, tanto da essere citato direttamente sul palco dell’Ariston. Il format si è poi espanso anche con il FantaEurovision, dedicato al celebre contest europeo.

Partecipare è semplice: basta collegarsi al sito del FantaSanremo o scaricare l’app ufficiale. Ogni giocatore deve creare la propria squadra selezionando sette artisti con un budget massimo di 100 “Baudi”, la valuta ufficiale del gioco dedicata a Pippo Baudo.

Una volta scelti gli artisti, bisogna nominare un capitano: questa scelta è strategica, poiché i punti bonus per il piazzamento in top five delle prime quattro serate e quelli della classifica finale verranno raddoppiati per il capitano. Le squadre potevano essere iscritte fino alle 23:59 del 23 febbraio 2026. Da lì in avanti è scattata la competizione, che ha portato fino all’incoronazione di Sal Da Vinci come vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Quando escono i punti del Fantasanremo? L’ultimo aggiornamento

Gli artisti in gara si sono quindi sfidati a colpi di bonus e malus fino all’ultimo momento. Ma quando saranno comunicati i punteggi definitivi, successivi all’ultima serata del Festival? Sul sito ufficiale del Fantasanremo si legge che «durante la mattinata successiva alla puntata. Nel pomeriggio verranno corretti gli episodi che richiedono gli interventi del VAR».

In realtà, per la classifica finale bisognerà attendere la serata di domenica 1° marzo. Come annunciato dallo stesso Fantasy Game, gli ideatori hanno lavorato tutta la notte e continueranno a farlo nella giornata odierna, prima di annunciare la classifica definitiva entro sera. I risultati definitivi saranno annunciati una volta che tutti i dubbi saranno risolti.

Quando escono i punti del Fantasanremo? La classifica aggiornata

Di seguito, la classifica del Fantasanremo aggiornata alla quarta serata del Festival di Sanremo, in attesa di scoprire la graduatoria definitiva: