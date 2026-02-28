Trapani Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Trapani Atalanta Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 29esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Trapani è in programma per sabato 28 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Trapani Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Trapani Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Atalanta Under 23-Cosenza, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 28 FEBBRAIO
Ore 14.30
-
UNION BRESCIA-LECCO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
-
ALBINOLEFFE-L.R. VICENZA
Sky Sport 252
-
CAVESE-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 253
-
TRAPANI-ATALANTA U23
Sky Sport 254
-
FORLÌ-TORRES
Sky Sport 255
-
DOLOMITI BELLUNESI-RENATE
Sky Sport 256
Ore 17.30
-
FOGGIA-CASARANO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
-
PERUGIA-PINETO
Sky Sport 252
-
AZ PICERNO-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 253
-
TRENTO-LUMEZZANE
Sky Sport 254
-
PRO PATRIA-VIRTUS VERONA
Sky Sport 255
Ore 20.30
-
SAMBENEDETTESE-LIVORNO
Sky Sport Max e Sky Sport 252
-
INTER U23-ALCIONE MILANO
Sky Sport 253
-
ASCOLI-CARPI
Sky Sport 254
DOMENICA 1° MARZO
Ore 12.30
-
POTENZA-BENEVENTO
Sky Sport Uno e Sky Sport 257
-
SIRACUSA-CASERTANA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Ore 14.30
-
SALERNITANA-CATANIA
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
MONOPOLI-CROTONE
Sky Sport 252
-
COSENZA-SORRENTO
Sky Sport 253
-
VIS PESARO-PONTEDERA
Sky Sport 254
-
GIUGLIANO-LATINA
Sky Sport 255
-
BRA-PIANESE
Sky Sport 256
Ore 17.30
-
AREZZO-RAVENNA
Sky Sport 252
-
TERNANA-CAMPOBASSO
Sky Sport 253
-
GUIDONIA MONTECELIO-GUBBIO
Sky Sport 254