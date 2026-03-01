VAR per secondi gialli e corner, ma non solo: l’IFAB vara le nuove regole del calcio

L’International Football Association Board (IFAB), nel corso della sua 140a Assemblea Generale Annuale (AGM), ha approvato un pacchetto di misure volte ad aumentare il ritmo delle partite e a contrastare le perdite di tempo. La riunione si è svolta a Hensol, in Galles, ed è stata presieduta da Mike Jones, presidente della Football Association of Wales, nell’anno che celebra il 150° anniversario della federazione gallese. Una cornice simbolica per decisioni che puntano a incidere sul futuro del gioco.
Le modifiche approvate entreranno in vigore in occasione dei Mondiali 2026 e nelle altre competizioni, rispondendo alle richieste provenienti da diverse componenti del mondo del calcio, compresi i panel consultivi globali dell’IFAB, che chiedevano strumenti concreti per tutelare il tempo effettivo di gioco.
Rimesse laterali e rinvii dal fondo: arriva il countdown
Dopo la modifica già introdotta per limitare il tempo in cui i portieri possono trattenere il pallone, il principio del conto alla rovescia viene ora esteso anche alle rimesse laterali e ai rinvii dal fondo.
Se l’arbitro ritiene che una rimessa o un rinvio stiano richiedendo troppo tempo o siano deliberatamente ritardati, verrà avviato un countdown visivo di cinque secondi. Se allo scadere il pallone non sarà stato rimesso in gioco, la rimessa laterale verrà assegnata alla squadra avversaria; in caso di rinvio dal fondo ritardato, sarà concesso un calcio d’angolo agli avversari.
Sostituzioni a tempo e trattamento degli infortuni
Per snellire ulteriormente il flusso della gara, i calciatori sostituiti dovranno lasciare il terreno di gioco entro dieci secondi dall’esposizione del tabellone elettronico — oppure dal segnale dell’arbitro, qualora il tabellone non sia presente.
In caso di mancata uscita entro il limite stabilito, il giocatore dovrà comunque abbandonare il campo, ma il sostituto non potrà entrare fino alla prima interruzione successiva, trascorso almeno un minuto (a tempo effettivo) dalla ripresa del gioco.
Se un calciatore riceve invece una valutazione medica in campo o se il suo infortunio provoca l’interruzione del gioco, dovrà lasciare il terreno di gioco e rimanerne fuori per un minuto (a tempo effettivo) dopo la ripresa.
Novità sul protocollo VAR
Sul fronte VAR, l’assemblea ha approvato tre aggiustamenti. In presenza di prove evidenti, il VAR potrà assistere l’arbitro nei seguenti casi:
- espulsioni derivanti da un secondo cartellino giallo chiaramente errato;
- scambio di identità, quando l’arbitro sanziona la squadra sbagliata o mostra un cartellino al giocatore non responsabile dell’infrazione;
- calcio d’angolo assegnato in modo manifestamente errato, a condizione che la revisione sia immediata e non ritardi la ripresa del gioco (opzione a discrezione delle competizioni).
L’IFAB ha inoltre concordato di avviare sperimentazioni per valutare ulteriormente i ritardi tattici legati agli infortuni dei portieri e individuare misure dissuasive.
Le modifiche alle Regole del Gioco 2026/27
La prossima edizione delle Regole del Gioco, in vigore dal 1° luglio 2026 (con possibilità di applicazione anticipata per le competizioni che inizieranno prima), includerà ulteriori cambiamenti:
- Regola 3 (I calciatori): nelle amichevoli internazionali tra nazionali maggiori saranno consentite fino a otto sostituzioni; le squadre potranno accordarsi per aumentare il numero fino a un massimo di undici.
- Regola 4 (Equipaggiamento dei calciatori): saranno consentiti oggetti non pericolosi, purché adeguatamente coperti e fissati in modo sicuro.
- Regola 5 (arbitro): potranno essere utilizzate bodycam (montate sul petto o sulla testa) come opzione di competizione; sarà l’organizzatore a fornire le telecamere e a gestire le immagini.
- Regola 8 (Inizio e ripresa del gioco): chiarimento sulla rimessa in gioco dell’arbitro, che verrà assegnata alla squadra che avrebbe mantenuto o acquisito il possesso se il gioco non fosse stato interrotto.
- Regole 10 e 14: recepimento del chiarimento contenuto nella circolare 31 (giugno 2025) relativo al doppio tocco accidentale del rigorista.
- Regola 12 (Falli e scorrettezze): se l’arbitro applica il vantaggio per un’infrazione che avrebbe negato una chiara occasione da gol, il giocatore responsabile non sarà ammonito qualora venga comunque segnato il gol, poiché l’azione non ha impedito la rete.
Altri temi sul tavolo
Infine, l’IFAB ha annunciato che avvierà consultazioni per sviluppare misure relative a situazioni in cui:
- i giocatori decidono unilateralmente di lasciare il campo, o dirigenti incitano tale comportamento, come forma di protesta contro una decisione arbitrale;
- i calciatori si coprono la bocca durante i confronti con gli avversari.
Quest’ultimo caso potrebbe essere stato spinto anche da quanto accaduto tra Prestianni e Vinicius in occasione di Benfica-Real Madrid, con il calciatore argentino autore di presunti insulti razzisti nei confronti del brasiliano. Nell’occasione, il centrocampista ha parlato a Vinicius coprendosi la bocca con la divisa da gioco.
Proseguiranno inoltre le sperimentazioni sul fuorigioco, con aggiornamenti sullo sviluppo della tecnologia di fuorigioco semi-automatizzato (SAOT) e sulla sperimentazione, guidata dalla FIFA, del Football Video Support (FVS).