Scaletta quinta serata Sanremo 2026 in PDF: cantanti, canzoni e ordine di uscita

L’edizione 2026, in programma al Teatro Ariston, si conclude con la gara che vedrà protagonisti questa sera tutti e 30 i cantanti, impegnati nella finalissima che determinerà il vincitore. Gli artisti in corsa per la vittoria si esibiranno per l’ultima volta con i loro brani e punteranno al successo.

La scaletta quinta serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata che chiuderà ufficialmente la 76esima edizione della manifestazione.

Ordine di uscita della quinta serata

La scaletta ufficiale viene diffusa abitualmente nella conferenza stampa che Carlo Conti tiene in mattinata, quando si scoprirà dunque anche l’ordine di uscita. Una serata in cui i trenta Campioni si esibiranno nel pezzo che li ha condotti al Festival, con l’obiettivo di puntare al successo finale.

Cantanti e canzoni in gara

Ecco gli artisti della quinta e ultima serata con i rispettivi brani, in ordine alfabetico, in attesa di capire l’ordine di uscita sul palco. Ricordiamo che questa sera torneranno a esibirsi tutti sul palco dell’Ariston, come accaduto durante la prima serata e durante la serata delle cover. Ecco i 30 cantanti che andranno in scena questa sera:

Arisa — Magica favola

Bambole di Pezza — Resta con me

Chiello — Ti penso sempre

Dargen D’Amico — AI AI

Ditonellapi aga — Che fastidio!

Eddie Brock — Avvoltoi

Elettra Lamborghini — Voilà

Enrico Nigio tti — Ogni volta che non so volare

Ermal Meta — Stella stellina

Fedez & Marco Masini — Male necessario

Francesco Renga — Il meglio di me

Fulminacci — Stupida sfortuna

J-Ax — Italia Starter Pack

LDA & Aka7even — Poesie clandestine

Leo Gassmann — Naturale

Levante — Sei tu

Luchè — Labirinto

Malika Ayane — Animali notturni

Mara Sattei — Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta

Michele Bravi — Prima o poi

Nayt — Prima che

Patty Pravo — Opera

Raf — Ora e per sempre

Sal Da Vinci — Per sempre sì

Samurai Jay — Ossessione

Sayf — Tu mi piaci tanto

Serena Brancale — Qui con me

Tommaso Paradiso — I romantici

Tredici Pietro — Uomo che cade

Ospiti e momenti speciali

Nella scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 ritroviamo i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Sabato 28 febbraio si esibiscono i Pooh. Tra gli ospiti saranno presenti Andrea Bocelli e Nicola Savino.

Come funziona la votazione

Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i trenta Campioni, ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla trentesima alla sesta posizione. Sarà poi eseguita una nuova votazione da parte dalla giuria della sala stampa (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Il totale dei voti delle tre componenti, sommato ai voti della precedente classifica generale, decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.

Orario di inizio e scaletta in PDF

La quinta e ultima puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte. La scaletta completa in PDF sarà scaricabile al link qui di seguito non appena disponibile: