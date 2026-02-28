Scaletta quinta serata Sanremo 2026 in PDF: cantanti, canzoni e ordine di uscita

La scaletta quinta serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata che chiuderà ufficialmente la 76esima edizione della manifestazione.
L’edizione 2026, in programma al Teatro Ariston, si conclude con la gara che vedrà protagonisti questa sera tutti e 30 i cantanti, impegnati nella finalissima che determinerà il vincitore. Gli artisti in corsa per la vittoria si esibiranno per l’ultima volta con i loro brani e punteranno al successo.
Ordine di uscita della quinta serata
La scaletta ufficiale viene diffusa abitualmente nella conferenza stampa che Carlo Conti tiene in mattinata, quando si scoprirà dunque anche l’ordine di uscita. Una serata in cui i trenta Campioni si esibiranno nel pezzo che li ha condotti al Festival, con l’obiettivo di puntare al successo finale.
Cantanti e canzoni in gara
Ecco gli artisti della quinta e ultima serata con i rispettivi brani, in ordine alfabetico, in attesa di capire l’ordine di uscita sul palco. Ricordiamo che questa sera torneranno a esibirsi tutti sul palco dell’Ariston, come accaduto durante la prima serata e durante la serata delle cover. Ecco i 30 cantanti che andranno in scena questa sera:
- Arisa — Magica favola
- Bambole di Pezza — Resta con me
- Chiello — Ti penso sempre
- Dargen D’Amico — AI AI
- Ditonellapiaga — Che fastidio!
- Eddie Brock — Avvoltoi
- Elettra Lamborghini — Voilà
- Enrico Nigiotti — Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta — Stella stellina
- Fedez & Marco Masini — Male necessario
- Francesco Renga — Il meglio di me
- Fulminacci — Stupida sfortuna
- J-Ax — Italia Starter Pack
- LDA & Aka7even — Poesie clandestine
- Leo Gassmann — Naturale
- Levante — Sei tu
- Luchè — Labirinto
- Malika Ayane — Animali notturni
- Mara Sattei — Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta
- Michele Bravi — Prima o poi
- Nayt — Prima che
- Patty Pravo — Opera
- Raf — Ora e per sempre
- Sal Da Vinci — Per sempre sì
- Samurai Jay — Ossessione
- Sayf — Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale — Qui con me
- Tommaso Paradiso — I romantici
- Tredici Pietro — Uomo che cade
Ospiti e momenti speciali
Nella scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 ritroviamo i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Sabato 28 febbraio si esibiscono i Pooh. Tra gli ospiti saranno presenti Andrea Bocelli e Nicola Savino.
Come funziona la votazione
Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i trenta Campioni, ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla trentesima alla sesta posizione.
Sarà poi eseguita una nuova votazione da parte dalla giuria della sala stampa (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Il totale dei voti delle tre componenti, sommato ai voti della precedente classifica generale, decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.
Orario di inizio e scaletta in PDF
La quinta e ultima puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte. La scaletta completa in PDF sarà scaricabile al link qui di seguito non appena disponibile: