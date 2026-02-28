Inter Under 23 Alcione in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 29esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con l’ Alcione è in programma per sabato 28 febbraio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Under 23 Alcione in streaming gratis .

Inter Under 23 Alcione in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Inter Under 23 Alcione in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Inter Under 23-Alcione, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 28 FEBBRAIO

Ore 14.30

UNION BRESCIA-LECCO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 ALBINOLEFFE-L.R. VICENZA

Sky Sport 252

Sky Sport 252 CAVESE-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 TRAPANI-ATALANTA U23

Sky Sport 254

Sky Sport 254 FORLÌ-TORRES

Sky Sport 255

Sky Sport 255 DOLOMITI BELLUNESI-RENATE

Sky Sport 256

Ore 17.30

FOGGIA-CASARANO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 PERUGIA-PINETO

Sky Sport 252

Sky Sport 252 AZ PICERNO-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 TRENTO-LUMEZZANE

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PRO PATRIA-VIRTUS VERONA

Sky Sport 255

Ore 20.30

SAMBENEDETTESE-LIVORNO

Sky Sport Max e Sky Sport 252

Sky Sport Max e Sky Sport 252 INTER U23-ALCIONE MILANO

Sky Sport 253

Sky Sport 253 ASCOLI-CARPI

Sky Sport 254

DOMENICA 1° MARZO

Ore 12.30

POTENZA-BENEVENTO

Sky Sport Uno e Sky Sport 257

Sky Sport Uno e Sky Sport 257 SIRACUSA-CASERTANA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

SALERNITANA-CATANIA

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 MONOPOLI-CROTONE

Sky Sport 252

Sky Sport 252 COSENZA-SORRENTO

Sky Sport 253

Sky Sport 253 VIS PESARO-PONTEDERA

Sky Sport 254

Sky Sport 254 GIUGLIANO-LATINA

Sky Sport 255

Sky Sport 255 BRA-PIANESE

Sky Sport 256

Ore 17.30