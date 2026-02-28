Inter Under 23 Alcione in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani nerazzurri di Stefano Vecchi sono pronti ad affrontare la 29esima giornata del girone A di Serie C.

Stefano Vecchi (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Under 23 Alcione in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 29esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con l’Alcione è in programma per sabato 28 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Inter Under 23 Alcione in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Inter Under 23 Alcione in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Inter Under 23-Alcione, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 28 FEBBRAIO

Ore 14.30

  • UNION BRESCIA-LECCO
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • ALBINOLEFFE-L.R. VICENZA
    Sky Sport 252
  • CAVESE-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport 253
  • TRAPANI-ATALANTA U23
    Sky Sport 254
  • FORLÌ-TORRES
    Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-RENATE
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • FOGGIA-CASARANO
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • PERUGIA-PINETO
    Sky Sport 252
  • AZ PICERNO-TEAM ALTAMURA
    Sky Sport 253
  • TRENTO-LUMEZZANE
    Sky Sport 254
  • PRO PATRIA-VIRTUS VERONA
    Sky Sport 255

Ore 20.30

  • SAMBENEDETTESE-LIVORNO
    Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • INTER U23-ALCIONE MILANO
    Sky Sport 253
  • ASCOLI-CARPI
    Sky Sport 254

DOMENICA 1° MARZO

Ore 12.30

  • POTENZA-BENEVENTO
    Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • SIRACUSA-CASERTANA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

  • SALERNITANA-CATANIA
    Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • MONOPOLI-CROTONE
    Sky Sport 252
  • COSENZA-SORRENTO
    Sky Sport 253
  • VIS PESARO-PONTEDERA
    Sky Sport 254
  • GIUGLIANO-LATINA
    Sky Sport 255
  • BRA-PIANESE
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • AREZZO-RAVENNA
    Sky Sport 252
  • TERNANA-CAMPOBASSO
    Sky Sport 253
  • GUIDONIA MONTECELIO-GUBBIO
    Sky Sport 254

