L’edizione 2026, in programma al Teatro Ariston, continua con la gara che vedrà protagonisti questa sera tutti e 30 i cantanti in gara, impegnati nella serata dedicata ai duetti. Gli artisti in corsa per la vittoria saranno affiancati da compagni che canteranno con loro canzoni del passato, per una delle serate generalmente più apprezzate dal pubblico.

La scaletta quarta serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata che porta la kermesse canora al giro di boa.

Ordine di uscita della quarta serata

La scaletta ufficiale viene diffusa abitualmente nella conferenza stampa che Carlo Conti tiene in mattinata, quando si scoprirà dunque anche l’ordine di uscita. Una serata in cui i trenta Campioni si esibiranno in un pezzo da loro scelto, italiano o internazionale.

Cantanti e canzoni in gara

Ecco gli artisti della quarta serata con i rispettivi brani, in ordine alfabetico, in attesa di capire l’ordine di uscita sul palco. Ricordiamo che questa sera torneranno a esibirsi tutti sul palco dell’Ariston, come accaduto durante la prima serata. Ecco i 30 cantanti che andranno in scena questa sera:

Arisa e il coro del Teatro Regio di Parma – ‘Quello che le donne non dicono’

– ‘Quello che le donne non dicono’ Bambole di pezza e Cristina D’Avena – ‘Occhi di gatto’

– ‘Occhi di gatto’ Chiello e Saverio Cigarini – ‘Mi sono innamorato di te’

– ‘Mi sono innamorato di te’ Dargen D’Amico, Pupo e il sassofonista Fabrizio Bosso – ‘Su di noi’

– ‘Su di noi’ Ditonellapiaga e Tony Pitony – ‘The lady is a tramp’

– ‘The lady is a tramp’ Eddie Brock e Fabrizio Moro – ‘Portami via’

– ‘Portami via’ Elettra Lamborghini e Las Ketchup – ‘Aserejé’

– ‘Aserejé’ Enrico Nigiotti e Alfa – ‘En e Xanax’

– ‘En e Xanax’ Ermal Meta e Dardust – ‘Golden hour’

– ‘Golden hour’ Fedez & Masini con il violoncellista Stjepan Hauser –‘Meravigliosa creatura’

–‘Meravigliosa creatura’ Francesco Renga e Giusy Ferreri – ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ (versione italiana di ‘Space Oddity’)

– ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ (versione italiana di ‘Space Oddity’) Fulminacci e Francesca Fagnani – ‘Parole parole’

– ‘Parole parole’ J-Ax e Ligera county fam. – ‘E la vita, la vita’

– ‘E la vita, la vita’ LDA & Aka7even e Tullio De Piscopo – ‘Andamento lento’

– ‘Andamento lento’ Leo Gassmann e Aiello – ‘Era già tutto previsto’

– ‘Era già tutto previsto’ Levante e Gaia – ‘I maschi’

– ‘I maschi’ Luchè e Gianluca Grignani – ‘Falco a metà’

– ‘Falco a metà’ Malika Ayane e Claudio Santamaria – ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’

– ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ Mara Sattei e Mecna – ‘L’ultimo bacio’

– ‘L’ultimo bacio’ Maria Antonietta & Colombre e Brunori Sas – ‘Il mondo’

– ‘Il mondo’ Michele Bravi e Fiorella Mannoia – ‘Domani è un altro giorno’

– ‘Domani è un altro giorno’ Nayt e Joan Thiele – ‘La canzone dell’amore perduto’

– ‘La canzone dell’amore perduto’ Patty Pravo e il ballerino Timofej Andrijashenko – ‘Ti lascio una canzone’

– ‘Ti lascio una canzone’ Raf e The Kolors – ‘The riddle’

– ‘The riddle’ Sal Da Vinci e Michele Zarrillo – ‘Cinque giorni’

– ‘Cinque giorni’ Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – ‘Baila morena’

– ‘Baila morena’ Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – ‘Hit the road’

– ‘Hit the road’ Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – ‘Besame mucho’

– ‘Besame mucho’ Tommaso Paradiso e Gli Stadio – ‘L’ultima luna’

– ‘L’ultima luna’ Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band – ‘Vita’

Ospiti e momenti speciali

Nella scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 ritroviamo i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Giovedì 26 febbraio si esibiscono i Pooh. Tra gli ospiti saranno presenti Caterina Caselli e Andrea Bocelli.

Come funziona la votazione

Per quanto riguarda la gara dei cantanti Big, questi saranno votati dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla trentesima alla sesta posizione. Sarà poi eseguita una nuova votazione da parte dalla giuria della sala stampa (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Il totale dei voti delle tre componenti, sommato ai voti della precedente classifica generale, decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.

Orario di inizio e scaletta in PDF

La quarta puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte. La scaletta completa in PDF sarà scaricabile al link qui di seguito non appena disponibile: