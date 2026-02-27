Serie B, la sfida Sampdoria-Bari in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Marassi per la 27esima giornata.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
tifosi sampdoria
(Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Le luci dello stadio Luigi Ferraris si accendono per l’anticipo che inaugura il weekend della ventisettesima giornata di Serie BKT. Domani, venerdì 27 febbraio alle ore 21:00, la sfida tra Sampdoria e Bari sarà visibile a tutti su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione.

Il confronto tra blucerchiati e biancorossi mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano, entrambe impegnate in una fase cruciale della stagione. La classifica vede attualmente la Sampdoria al tredicesimo posto con 29 punti, in coabitazione con l’Avellino, con la necessità di riscattare prontamente la recente sconfitta subita contro il Mantova. Gli uomini di Angelo Gregucci puntano a sfruttare il fattore campo per ritrovare quella continuità utile a riavvicinarsi alla zona play-off. Dall’altra parte, il Bari di Moreno Longo arriva a Genova con l’urgenza di muovere una classifica difficile. I pugliesi occupano infatti la penultima posizione a quota 22 punti e, dopo il pareggio maturato nell’ultimo turno contro il Padova, cercano una prestazione di carattere per abbandonare la zona calda e rilanciare le proprie speranze di salvezza. La partita d’andata allo stadio San Nicola aveva visto, terminato 1-1 con il vantaggio lampo di Depaoli a cui aveva risposto, appena quattro minuti dopo, la rete di Moncini.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Sampdoria Bari in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

  • il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)
  • l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€
  • il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

Segui tutta la Serie BKT, tutta la Liga e tre partite di Serie A ENILIVE per ogni giornata con DAZN Goal, a partire da 10,75 € al mese.
Clicca qui per scoprire e attivare l’offerta.