Serie B, la sfida Sampdoria-Bari in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Le luci dello stadio Luigi Ferraris si accendono per l’anticipo che inaugura il weekend della ventisettesima giornata di Serie BKT. Domani, venerdì 27 febbraio alle ore 21:00, la sfida tra Sampdoria e Bari sarà visibile a tutti su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione.

Il confronto tra blucerchiati e biancorossi mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano, entrambe impegnate in una fase cruciale della stagione. La classifica vede attualmente la Sampdoria al tredicesimo posto con 29 punti, in coabitazione con l’Avellino, con la necessità di riscattare prontamente la recente sconfitta subita contro il Mantova. Gli uomini di Angelo Gregucci puntano a sfruttare il fattore campo per ritrovare quella continuità utile a riavvicinarsi alla zona play-off. Dall’altra parte, il Bari di Moreno Longo arriva a Genova con l’urgenza di muovere una classifica difficile. I pugliesi occupano infatti la penultima posizione a quota 22 punti e, dopo il pareggio maturato nell’ultimo turno contro il Padova, cercano una prestazione di carattere per abbandonare la zona calda e rilanciare le proprie speranze di salvezza. La partita d’andata allo stadio San Nicola aveva visto, terminato 1-1 con il vantaggio lampo di Depaoli a cui aveva risposto, appena quattro minuti dopo, la rete di Moncini.