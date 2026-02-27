ManUTD, l'esonero di Amorim può costare fino a oltre 18 milioni

«Un accantonamento di 15,9 milioni di sterline (18,1 milioni di euro, ndr), che rappresenta l’importo massimo potenziale dei futuri pagamenti di liquidazione, sarà registrato nel conto economico durante la seconda metà dell’esercizio finanziario che si concluderà il 30 giugno 2026 », si legge nella semestrale dei Red Devils, che essendo quotati alla Borsa di New York devono depositare i vari documenti contabili.

L’importo massimo di 15,9 milioni di sterline sarà raggiunto al verificarsi di condizioni che non sono specificate nella documentazione consultabile. Inoltre nel resoconto economico dei primi sei mesi della corrente stagione, è riportato come il club inglese ha riconosciuto 7,2 milioni di euro allo Sporting Lisbona per liberare Amorim dal contratto con la società portoghese.

Il rapporto di lavoro con Amorim, considerando la cifra massimale da riconoscere a lui e al suo staff e quella necessaria per svincolarlo dallo Sporting, potrebbe costare al Manchester United un totale di oltre 25 milioni. Inoltre, vanno considerati gli 11,9 milioni necessari per risolvere il contratto del precedessore di Amorim, Erik ten Hag e il suo staff.