Champions, il calendario degli ottavi di finale: date e orari ufficiali

I playoff per la fase a eliminazione diretta della Champions League hanno definito le altre otto squadre che hanno raggiunto le prime classificate del girone negli ottavi di finale della competizione. L’Atalanta, unica italiana rimasta in gioco dopo gli spareggi, scoprirà i propri potenziali avversari fino all’ultimo atto a cominciare dagli ottavi di finale, dove affronterà Bayern Monaco o Arsenal.

Il sorteggio si terrà nella giornata odierna a Nyon, in Svizzera, e definirà il tabellone completo fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, infatti, il torneo seguirà un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale saranno prestabilite in base al piazzamento finale nella fase campionato e a un piccolo sorteggio.