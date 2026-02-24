Scaletta prima serata Sanremo 2026: cantanti, canzoni e ordine di uscita

Ecco la scaletta della prima serata del Festival, al via martedì 24 febbraio: Carlo Conti conduce la sua seconda edizione consecutiva.

Scaletta prima serata Sanremo 2026
Teatro Ariston, Sanremo (Image credit: Depositphotos.com)

La scaletta prima serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata inaugurale. 

L’edizione 2026, in programma al Teatro Ariston, si aprirà come da tradizione con l’esibizione di tutti i Big in gara, che presenteranno per la prima volta dal vivo i loro brani inediti. 

Ordine di uscita della prima serata 

La scaletta ufficiale viene diffusa poche ore prima della diretta, ma la prima serata segue uno schema consolidato: 

  • esibizione di tutti gli artisti in gara 
  • presentazione dei brani inediti 
  • votazione della Sala Stampa, TV e Web 
  • classifica provvisoria di fine serata 

L’ordine di uscita può influenzare la percezione del pubblico e il primo impatto mediatico delle canzoni. 

Cantanti e canzoni in gara 

Ecco gli artisti della prima serata con i rispettivi brani, per il momento in ordine alfabetico: 

  • Arisa — Magica favola 
  • Bambole di Pezza — Resta con me 
  • Chiello — Ti penso sempre 
  • Dargen D’Amico — AI AI 
  • Ditonellapiaga — Che fastidio! 
  • Eddie Brock — Avvoltoi 
  • Elettra Lamborghini — Voilà Enrico Nigio
  • tti — Ogni volta che non so volare 
  • Ermal Meta — Stella stellina 
  • Fedez & Marco Masini — Male necessario 
  • Francesco Renga — Il meglio di me 
  • Fulminacci — Stupida sfortuna 
  • J-Ax — Italia Starter Pack 
  • LDA & Aka7even — Poesie clandestine 
  • Leo Gassmann — Naturale 
  • Levante — Sei tu 
  • Luchè — Labirinto 
  • Malika Ayane — Animali notturni 
  • Mara Sattei — Le cose che non sai di me 
  • Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta 
  • Michele Bravi — Prima o poi 
  • Nayt — Prima che 
  • Patty Pravo — Opera 
  • Raf — Ora e per sempre 
  • Sal Da Vinci — Per sempre sì 
  • Samurai Jay — Ossessione 
  • Sayf — Tu mi piaci tanto 
  • Serena Brancale — Qui con me 
  • Tommaso Paradiso — I romantici 
  • Tredici Pietro — Uomo che cade 

Ospiti e momenti speciali 

La prima serata del Festival non è solo gara musicale. Il programma include: 

  • ospiti italiani e internazionali 
  • momenti di spettacolo e monologhi 
  • omaggi alla storia della musica italiana 
  • interventi dei co-conduttori 

Come funziona la votazione 

Durante la prima serata vota la Giuria della Sala Stampa, TV e Web, che contribuisce a determinare una prima classifica provvisoria. I risultati non sono definitivi, ma offrono una prima indicazione sui favoriti. 

Orario di inizio 

La prima puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte. 

Perché la prima serata è decisiva 

La serata inaugurale consente al pubblico di ascoltare tutte le canzoni, individua i primi favoriti e accende il dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori. 

Restare aggiornati sulla scaletta prima serata Sanremo 2026 è fondamentale per non perdere nemmeno un momento dell’evento televisivo più seguito in Italia. 

