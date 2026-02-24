Scaletta prima serata Sanremo 2026: cantanti, canzoni e ordine di uscita

La scaletta prima serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata inaugurale.
L’edizione 2026, in programma al Teatro Ariston, si aprirà come da tradizione con l’esibizione di tutti i Big in gara, che presenteranno per la prima volta dal vivo i loro brani inediti.
Ordine di uscita della prima serata
La scaletta ufficiale viene diffusa poche ore prima della diretta, ma la prima serata segue uno schema consolidato:
- esibizione di tutti gli artisti in gara
- presentazione dei brani inediti
- votazione della Sala Stampa, TV e Web
- classifica provvisoria di fine serata
L’ordine di uscita può influenzare la percezione del pubblico e il primo impatto mediatico delle canzoni.
Cantanti e canzoni in gara
Ecco gli artisti della prima serata con i rispettivi brani, per il momento in ordine alfabetico:
- Arisa — Magica favola
- Bambole di Pezza — Resta con me
- Chiello — Ti penso sempre
- Dargen D’Amico — AI AI
- Ditonellapiaga — Che fastidio!
- Eddie Brock — Avvoltoi
- Elettra Lamborghini — Voilà Enrico Nigio
- tti — Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta — Stella stellina
- Fedez & Marco Masini — Male necessario
- Francesco Renga — Il meglio di me
- Fulminacci — Stupida sfortuna
- J-Ax — Italia Starter Pack
- LDA & Aka7even — Poesie clandestine
- Leo Gassmann — Naturale
- Levante — Sei tu
- Luchè — Labirinto
- Malika Ayane — Animali notturni
- Mara Sattei — Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta
- Michele Bravi — Prima o poi
- Nayt — Prima che
- Patty Pravo — Opera
- Raf — Ora e per sempre
- Sal Da Vinci — Per sempre sì
- Samurai Jay — Ossessione
- Sayf — Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale — Qui con me
- Tommaso Paradiso — I romantici
- Tredici Pietro — Uomo che cade
Ospiti e momenti speciali
La prima serata del Festival non è solo gara musicale. Il programma include:
- ospiti italiani e internazionali
- momenti di spettacolo e monologhi
- omaggi alla storia della musica italiana
- interventi dei co-conduttori
Come funziona la votazione
Durante la prima serata vota la Giuria della Sala Stampa, TV e Web, che contribuisce a determinare una prima classifica provvisoria. I risultati non sono definitivi, ma offrono una prima indicazione sui favoriti.
Orario di inizio
La prima puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte.
Perché la prima serata è decisiva
La serata inaugurale consente al pubblico di ascoltare tutte le canzoni, individua i primi favoriti e accende il dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori.
Restare aggiornati sulla scaletta prima serata Sanremo 2026 è fondamentale per non perdere nemmeno un momento dell’evento televisivo più seguito in Italia.