Perché Sanremo inizia martedì? Ogni anno, quando il Festival di Sanremo si avvicina, una delle domande più frequenti tra gli appassionati di musica e televisione è: perché Sanremo inizia di martedì? La risposta non è casuale, ma frutto di una precisa strategia televisiva e commerciale adottata dalla Rai nel corso degli anni.

Uno dei principali motivi per cui il Festival di Sanremo prende il via di martedì è legato agli ascolti televisivi. La Rai ha strutturato l’evento su cinque serate, culminando con la finale del sabato, giornata in cui il pubblico televisivo è solitamente più numeroso. Questo schema permette una crescita graduale dell’attenzione e dell’engagement del pubblico, garantendo il massimo impatto nella serata conclusiva.