Inter Bodo Glimt in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Bodo Glimt in streaming gratis. Le due squadre scendono in campo per la gara di andata dei playoff di Champions League 2025/26. Si riparte dal 3-1 della gara di andata in favore dei norvegesi, con i nerazzurri che proveranno a ribaltare il risultato e a conquistare la qualificazione.

Inter Bodo Glimt in streaming gratis – La Champions League è su Sky

La competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.