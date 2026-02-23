Quanto guadagnano i cantanti a Sanremo? Il Festival di Sanremo non è solo l’evento musicale più seguito in Italia, ma anche un grande business mediatico. Ogni anno, infatti, una delle domande più frequenti riguarda i compensi degli artisti in gara e degli ospiti che salgono sul palco del Teatro Ariston. Per l’edizione 2026 emergono cifre aggiornate che aiutano a capire quanto guadagnano davvero i cantanti.
Quanto guadagnano i cantanti in gara a Sanremo 2026
Secondo indiscrezioni diffuse da fonti di settore, ognuno dei 30 “Big” in gara riceverà un rimborso spese di circa 75.000 euro, in aumento rispetto ai circa 53mila euro delle edizioni precedenti.
È importante chiarire che non si tratta di un cachet vero e proprio. Questa cifra serve a coprire:
- alloggio e permanenza durante il Festival
- viaggi e trasporti
- compensi per musicisti e collaboratori
- stylist, trucco e acconciatura
- costi organizzativi dello staff
Di conseguenza, solo una parte limitata resta effettivamente all’artista.
Quanto guadagnano i cantanti a Sanremo? Nuove Proposte e band: cifre diverse
Per gli artisti emergenti della categoria Nuove Proposte il rimborso è inferiore, pari a circa 25.000 euro, con eventuali integrazioni per gruppi o band. Questo contributo serve principalmente a sostenere le spese necessarie per affrontare la settimana sanremese e garantire un’esibizione professionale.
Quanto costa l’ospite della serata cover
Durante la tradizionale serata dei duetti, i cantanti possono esibirsi con un ospite. In questo caso:
- circa 4.000 euro per un artista italiano
- fino a 8.000 euro per ospiti stranieri o gruppi
Queste cifre vengono generalmente sostenute all’interno del budget complessivo della partecipazione.
Gli ospiti internazionali: compensi più elevati
Quando il Festival invita star internazionali, i compensi possono salire sensibilmente. Non esistono cifre ufficiali, ma storicamente gli ospiti stranieri più celebri percepiscono cachet molto più alti rispetto agli artisti in gara, giustificati dal richiamo mediatico e dall’audience globale.
Perché partecipare conviene comunque
Nonostante il guadagno diretto sia limitato, salire sul palco dell’Ariston rappresenta una vetrina senza pari. La partecipazione al Festival garantisce:
- aumento delle vendite e degli streaming
- crescita della popolarità
- opportunità di tour e collaborazioni
- maggiore esposizione televisiva e social
In molti casi, il ritorno economico indiretto supera di gran lunga il rimborso ricevuto.
Un evento che vale più del cachet
Il Festival continua a essere un pilastro della musica italiana e della cultura popolare. La sua forza mediatica e commerciale rende la partecipazione un investimento strategico più che un semplice ingaggio.
In definitiva, i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 non diventano ricchi grazie al rimborso ricevuto, ma sfruttano l’evento come trampolino per ampliare pubblico, visibilità e opportunità professionali. Ed è proprio questo il vero valore della settimana sanremese.