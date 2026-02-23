Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino in gara a Sanremo 2026

Chi è Sayf? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Chi è Sayf? La lista completa dei Big
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi è Sayf? Dal rap con la tromba alle hit estive con Marco Mengoni e Rkomi
Sayf, all’anagrafe Adam Sayf Viacava, è nato il 23 marzo 1999 a Genova da padre italiano e madre tunisina. È considerato uno dei volti nuovi più interessanti della scena rap/urban italiana, grazie a uno stile che mescola rap, melodie urban e influenze mediterranee. Inizia da giovane nel mondo del rap, suonando anche la tromba e esplorando diverse influenze musicali fin da ragazzo. Nel 2025 pubblica il suo primo EP Se Dio Vuole, che riceve attenzione da pubblico e critica. Contribuisce a portare la sua musica anche nel mainstream attraverso collaborazioni e hit estive, tra cui “Sto bene al mare” con Marco Mengoni e Rkomi, che ha raggiunto le classifiche italiane. Ha fondato anche il Santissima Fest, un festival musicale a Genova dedicato alla scena emergente.