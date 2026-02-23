Chi è Samurai Jay, il giovane cantante campano in gara a Sanremo 2026

Chi è Samurai Jay? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Chi è Samurai Jay? La lista completa dei Big
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi è Samurai Jay? Nel 2021 insieme sul palco dell’Ariston insieme a Gigi d’Alessio
Samurai Jay è un rapper e cantautore italiano (nome vero Gennaro Amatore), nato il 1° ottobre 1998 a Mugnano di Napoli, Campania, Italia. Fa parte della scena urban/hip‑hop italiana e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2018 con la pubblicazione dell’EP Promesse, costruendosi una reputazione attraverso singoli, collaborazioni e progetti con artisti come Geolier, Shiva, Gué Pequeno e altri. Prima di gareggiare ufficialmente, aveva già partecipato come ospite nel 2021 sul palco dell’Ariston insieme a Gigi D’Alessio e altri artisti. Nel 2025 ha ottenuto grande visibilità grazie al singolo “Halo”, che è diventato virale sui social