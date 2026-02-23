Chi è Samurai Jay, il giovane cantante campano in gara a Sanremo 2026

Chi è Samurai Jay? La lista completa dei Big

Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez e Marco Masini – Male necessario

– Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Chi è Samurai Jay? Nel 2021 insieme sul palco dell’Ariston insieme a Gigi d’Alessio

Samurai Jay è un rapper e cantautore italiano (nome vero Gennaro Amatore), nato il 1° ottobre 1998 a Mugnano di Napoli, Campania, Italia. Fa parte della scena urban/hip‑hop italiana e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2018 con la pubblicazione dell’EP Promesse, costruendosi una reputazione attraverso singoli, collaborazioni e progetti con artisti come Geolier, Shiva, Gué Pequeno e altri. Prima di gareggiare ufficialmente, aveva già partecipato come ospite nel 2021 sul palco dell’Ariston insieme a Gigi D’Alessio e altri artisti. Nel 2025 ha ottenuto grande visibilità grazie al singolo “Halo”, che è diventato virale sui social