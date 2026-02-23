Chi è Nayt, il rapper italiano in gara al Festival di Sanremo 2026

Chi è Nayt? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Chi è Nayt? La lista completa dei Big
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi è Nayt? Il primo singolo a 17 anni
Nayt è un rapper e artista italiano (vero nome William Mezzanotte), nato il 9 novembre 1994 a Isernia (Molise) e cresciuto a Roma. È una delle voci più note e apprezzate della scena rap/urban italiana contemporanea, famoso per testi intensi, profondi e spesso introspettivi, che esplorano identità, fragilità e relazioni umane. Ha iniziato a fare musica da giovanissimo: il suo primo singolo “No Story” esce nel 2011, seguito dall’album Nayt One nel 2012. La sua notorietà cresce con la trilogia Raptus (2015–2019), riconosciuta come uno dei suoi progetti più importanti. Nel corso degli anni ha pubblicato altri album di successo come Mood, Doom, Habitat e Lettera Q (2024), con diversi dischi certificati oro e milioni di streaming all’attivo. La sua musica spazia dal rap puro a un linguaggio che abbraccia anche l’urban e il cantautorato, con testi narrativi e riflessivi.