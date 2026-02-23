Chi è Luchè, il rapper napoletano in gara al Festival di Sanremo 2026

Chi è Luchè? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi è Luchè? Dall’inizio con i Co’ Sang al successo come solista
Luchè, all’anagrafe Luca Imprudente, è nato a Napoli il 7 gennaio 1981. È uno dei nomi più influenti e riconosciuti della scena hip-hop/urban italiana, con una carriera che abbraccia oltre due decenni. Inizio nei Co’Sang: ha cominciato la sua carriera musicale alla fine degli anni ’90 con il duo Co’Sang, insieme all’amico Ntò, diventando una voce fondamentale del rap napoletano con album come Chi more pe’ mme e Vita bona, considerati classici del genere. Solista di successo: dal 2012 in poi ha intrapreso una carriera da solista, pubblicando diversi album apprezzati da critica e pubblico. Potere (2018) gli ha regalato grande successo commerciale, seguito da Dove volano le aquile (2022) e Il mio lato peggiore (2025). È noto per l’unione di rap, urban e melodie italiane, con testi profondi che affrontano temi di vita, ambizione, introspezione e relazioni.