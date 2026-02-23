Chi è Luchè, il rapper napoletano in gara al Festival di Sanremo 2026

Chi è Luchè? La lista completa dei Big

Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez e Marco Masini – Male necessario

– Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Chi è Luchè? Dall’inizio con i Co’ Sang al successo come solista

Luchè, all’anagrafe Luca Imprudente, è nato a Napoli il 7 gennaio 1981. È uno dei nomi più influenti e riconosciuti della scena hip-hop/urban italiana, con una carriera che abbraccia oltre due decenni. Inizio nei Co’Sang: ha cominciato la sua carriera musicale alla fine degli anni ’90 con il duo Co’Sang, insieme all’amico Ntò, diventando una voce fondamentale del rap napoletano con album come Chi more pe’ mme e Vita bona, considerati classici del genere. Solista di successo: dal 2012 in poi ha intrapreso una carriera da solista, pubblicando diversi album apprezzati da critica e pubblico. Potere (2018) gli ha regalato grande successo commerciale, seguito da Dove volano le aquile (2022) e Il mio lato peggiore (2025). È noto per l’unione di rap, urban e melodie italiane, con testi profondi che affrontano temi di vita, ambizione, introspezione e relazioni.