Chi è Eddie Brock, il cantante emergente in gara a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Chi è Eddie Brock? La lista completa dei Big
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi è Eddie Brock? Dalla passione per la Marvel al successo sui social
Il suo nome vero è Edoardo Iaschi, nato a Roma il 3 novembre 1997, ha scelto il nome d’arte Eddie Brock ispirandosi al personaggio fumettistico legato all’universo Marvel (il “host” di Venom). Inizia la sua carriera musicale nei concorsi e nei festival, e negli anni ha sviluppato il suo stile distintivo tra indie, cantautorato e influenze pop. Nonostante sia un “esordiente” sul palco dell’Ariston, Eddie Brock ha già una solida base di fan e una presenza significativa sui social e sulle piattaforme di streaming