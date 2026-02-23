Chi è Chiello, il rapper italiano in gara al Festival di Sanremo 2026

Chi è Chiello? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Chi è Chiello? La lista completa dei Big di Sanremo
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi è Chiello? Dal trap alle collaborazioni con Madame e Mahmood
Chiello ha iniziato la sua carriera musicale nel 2017 con il collettivo FSK Satellite, contribuendo alla diffusione della trap in Italia. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha sviluppato una carriera da solista, mescolando sonorità trap, alternative e cantautorali, con testi profondi e personali. Ha pubblicato diversi album di successo, tra cui Oceano Paradiso (2021), Mela Marcia (2023) e Scarabocchi (2025). Ha collaborato con artisti come Rkomi, Madame, Mahmood e Colapesce & Mace.