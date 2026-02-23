Chi è Chiello, il rapper italiano in gara al Festival di Sanremo 2026

Chi è Chiello? La lista completa dei Big di Sanremo

Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez e Marco Masini – Male necessario

– Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Chi è Chiello? Dal trap alle collaborazioni con Madame e Mahmood

Chiello ha iniziato la sua carriera musicale nel 2017 con il collettivo FSK Satellite, contribuendo alla diffusione della trap in Italia. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha sviluppato una carriera da solista, mescolando sonorità trap, alternative e cantautorali, con testi profondi e personali. Ha pubblicato diversi album di successo, tra cui Oceano Paradiso (2021), Mela Marcia (2023) e Scarabocchi (2025). Ha collaborato con artisti come Rkomi, Madame, Mahmood e Colapesce & Mace.