Dal debutto alla finale: il programma delle serate di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a incantare il pubblico con cinque serate di musica, spettacolo ed emozioni. La 76esima edizione della kermesse canora più amata d’Italia andrà in onda su Rai Uno da martedì 23 febbraio a sabato 28 febbraio.

L’ordine delle serate è stato confermato e ufficializzato, con tanti ospiti e sorprese in arrivo: ecco il calendario ufficiale di Sanremo 2026.