Dal debutto alla finale: il programma delle serate di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a incantare il pubblico con cinque serate di musica, spettacolo ed emozioni. La 76esima edizione della kermesse canora più amata d’Italia andrà in onda su Rai Uno da martedì 23 febbraio a sabato 28 febbraio.
L’ordine delle serate è stato confermato e ufficializzato, con tanti ospiti e sorprese in arrivo: ecco il calendario ufficiale di Sanremo 2026.
Programma serate Sanremo 2026 – Tutte le date ufficiali
L’evento si articolerà in cinque serate, ciascuna con un format ben definito:
- Prima serata: martedì 24 febbraio 2025
- Seconda serata: mercoledì 25 febbraio 2025
- Terza serata: giovedì 26 febbraio 2025
- Quarta serata: venerdì 27 febbraio 2025
- Finale: sabato 28 febbraio 2025
Le serate inizieranno intorno alle 20:30, mentre la conclusione è prevista per l’1:05 – 1:10, come dichiarato dal conduttore Carlo Conti. A seguire, andrà in onda il tradizionale Dopofestival, che durerà circa un’ora e mezza.
Programma serate Sanremo 2026 – Come si svolgeranno
Durante la prima serata di martedì 24 febbraio, il pubblico potrà ascoltare tutte le 30 canzoni in gara, con l’esibizione di tutti gli artisti in concorso.
Nella seconda e terza serata (25 e 26 febbraio), gli artisti si alterneranno: ciascuna serata vedrà la partecipazione solo della metà dei cantanti in gara. Inoltre, mercoledì 12 febbraio si svolgeranno le sfide tra le quattro Nuove Proposte, da cui emergeranno due finalisti. La finale delle Nuove Proposte avverrà giovedì 26 febbraio, decretando il vincitore di questa categoria.
Venerdì 27 febbraio si terrà la serata cover, durante la quale i 30 artisti si esibiranno in duetto con ospiti speciali, interpretando brani iconici della musica italiana o internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2025. Anche se verrà premiato il miglior duetto, questa classifica non influenzerà l’andamento della competizione principale.
Infine, la grande finale di sabato 28 febbraio vedrà tutti i cantanti in gara esibirsi nuovamente. Dopo il conteggio dei voti, verrà stilata una classifica provvisoria con i primi cinque finalisti, seguita da un’ulteriore votazione per decretare il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2025.
