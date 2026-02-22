CIO: Infantino non ha infranto le regole partecipando al Board of Peace di Trump

Dopo una analisi interna, il Comitato Olimpico Nazionale ha deciso che Gianni Infantino, presidente della FIFA e membro del CIO, non ha infranto nessuna delle norme della neutralità politica della Carta Olimpica partecipando al Board of Peace, organizzato da Donald Trump a Washington.
«Il CIO è in contatto con la FIFA. Sappiamo che la FIFA sta sostenendo, attraverso il calcio, un programma completo di investimenti per la ripresa dello sport a Gaza, in Palestina, fornendo infrastrutture sportive, istruzione e proposte di sviluppo per le élite – ha dichiarato un portavoce del CIO in una dichiarazione rilasciata al quotidiano The Athletic –. Ciò è del tutto in linea con il ruolo di una Federazione sportiva internazionale. Il CIO, attraverso la Solidarietà Olimpica, che è il nostro strumento di sviluppo, ha sostenuto e continua a sostenere lo sviluppo dello sport nella regione».
Infatti, durante il Board, la FIFA ha annunciato una partnership formale con il Board of Peace di Trump, impegnandosi a realizzare un piano in tre fasi per sostenere la rigenerazione di Gaza. L’organo di governo del calcio mondiale ha affermato che il piano includerà la costruzione di uno stadio da 20.000 posti entro tre anni dall’inizio dei lavori.
Inoltre, sempre durante l’incontro per il futuro della Striscia di Gaza, il presidente degli Stati Uniti ha anche dichiarato che la FIFA ha intenzione di raccogliere 75 milioni di dollari in finanziamenti per «progetti a Gaza» e ha affermato che avrebbero portato «le più grandi star del mondo ad andare lì».