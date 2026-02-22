CIO: Infantino non ha infranto le regole partecipando al Board of Peace di Trump

Dopo una analisi interna, il Comitato Olimpico Nazionale ha deciso che Gianni Infantino, presidente della FIFA e membro del CIO, non ha infranto nessuna delle norme della neutralità politica della Carta Olimpica partecipando al Board of Peace, organizzato da Donald Trump a Washington.

«Il CIO è in contatto con la FIFA. Sappiamo che la FIFA sta sostenendo, attraverso il calcio, un programma completo di investimenti per la ripresa dello sport a Gaza, in Palestina, fornendo infrastrutture sportive, istruzione e proposte di sviluppo per le élite – ha dichiarato un portavoce del CIO in una dichiarazione rilasciata al quotidiano The Athletic –. Ciò è del tutto in linea con il ruolo di una Federazione sportiva internazionale. Il CIO, attraverso la Solidarietà Olimpica, che è il nostro strumento di sviluppo, ha sostenuto e continua a sostenere lo sviluppo dello sport nella regione».