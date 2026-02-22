Milano-Cortina 2026, dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali

Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali? La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 segnerà ufficialmente la fine dei Giochi e promette di essere uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. Tra spettacolo, musica e simboli olimpici, l’appuntamento è fissato per questa sera, domenica 22 febbraio 2026, a partire dalle ore 20:00 all’Arena di Verona, con una copertura in diretta tv e streaming in chiaro per tutti.
Chi si chiede dove vedere la cerimonia di chiusura Milano Cortina 2026 potrà seguirla gratuitamente sui canali Rai, senza bisogno di abbonamenti.
Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali in chiaro
La diretta sarà trasmessa:
- su Rai 1 a partire dalle 19:50
- in streaming gratis su RaiPlay
- online anche su RaiNews.it
La cerimonia sarà chiaramente disponibile in diretta anche su HBO Max e discovery+, le piattaforme streaming di Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi. In particolare, i canali Eurosport saranno visibili anche su DAZN, con il Pacchetto Sports che rimane quello più conveniente per vedere i Giochi sulla piattaforma di sport in streaming.
Verona al centro della scena olimpica
La cerimonia di chiusura si svolgerà a Verona, con l’Arena come cuore dell’evento. Sarà una prima assoluta per uno dei simboli più importanti di Italia, chiamato a trasformarsi in un grande palcoscenico olimpico. Dopo lo spettacolo di San Siro, apprezzato in tutto il mondo, il CONI è pronto a sorprendere anche per questa cerimonia di chiusura, in attesa poi dell’inizio delle Paraolimpiadi, che partiranno ufficialmente il prossimo 6 marzo.
Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali? Artisti e ospiti
L’Arena si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale con un cast di star della musica e dello spettacolo. Attesi il dj Gabry Ponte e Achille Lauro, per la parte musicale, ma anche Roberto Bolle e l’attrice Benedetta Porcaroli. Numerosi i rappresentanti politici di vari paesi, fra cui però non ci dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
