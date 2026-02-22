Milano-Cortina 2026, dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali

La diretta sarà trasmessa:

Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali? La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 segnerà ufficialmente la fine dei Giochi e promette di essere uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. Tra spettacolo, musica e simboli olimpici, l’appuntamento è fissato per questa sera, domenica 22 febbraio 2026 , a partire dalle ore 20:00 all’Arena di Verona, con una copertura in diretta tv e streaming in chiaro per tutti.

La cerimonia sarà chiaramente disponibile in diretta anche su HBO Max e discovery+, le piattaforme streaming di Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi. In particolare, i canali Eurosport saranno visibili anche su DAZN, con il Pacchetto Sports che rimane quello più conveniente per vedere i Giochi sulla piattaforma di sport in streaming.

Verona al centro della scena olimpica

La cerimonia di chiusura si svolgerà a Verona, con l’Arena come cuore dell’evento. Sarà una prima assoluta per uno dei simboli più importanti di Italia, chiamato a trasformarsi in un grande palcoscenico olimpico. Dopo lo spettacolo di San Siro, apprezzato in tutto il mondo, il CONI è pronto a sorprendere anche per questa cerimonia di chiusura, in attesa poi dell’inizio delle Paraolimpiadi, che partiranno ufficialmente il prossimo 6 marzo.

Dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali? Artisti e ospiti

L’Arena si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale con un cast di star della musica e dello spettacolo. Attesi il dj Gabry Ponte e Achille Lauro, per la parte musicale, ma anche Roberto Bolle e l’attrice Benedetta Porcaroli. Numerosi i rappresentanti politici di vari paesi, fra cui però non ci dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

