Champions, la UEFA paga i bonus per risultati e classifica: alle italiane 43 milioni

L’edizione 2025/26 della Champions League è arrivata alla fase a eliminazione diretta, con i playoff che si chiuderanno la prossima settimana e apriranno le porte agli ottavi della competizione. Nella giornata di oggi, come appreso da Calcio e Finanza consultando documenti ufficiali, la UEFA effettuerà infatti nuovi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo i premi legati ai risultati ottenuti dalle squadre partecipanti nelle ultime quattro partite del girone unico, oltre ai bonus per il piazzamento nella classifica finale.

Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di 358 milioni di euro in termini di bonus, suddivisi tra i 2,1 milioni di euro per ogni successo conquistato e i 700mila euro per ogni pareggio, oltre ai bonus per il piazzamento in classifica (da un minimo di 301mila euro a un massimo di 10,8 milioni) e quelli per le squadre tra 1° e 8° posto (2 milioni) e tra 9° e 16° piazzamento (1 milione).