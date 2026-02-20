Champions, la UEFA paga i bonus per risultati e classifica: alle italiane 43 milioni

L’edizione 2025/26 della Champions League è arrivata alla fase a eliminazione diretta, con i playoff che si chiuderanno la prossima settimana e apriranno le porte agli ottavi della competizione. Nella giornata di oggi, come appreso da Calcio e Finanza consultando documenti ufficiali, la UEFA effettuerà infatti nuovi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo i premi legati ai risultati ottenuti dalle squadre partecipanti nelle ultime quattro partite del girone unico, oltre ai bonus per il piazzamento nella classifica finale.
Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di 358 milioni di euro in termini di bonus, suddivisi tra i 2,1 milioni di euro per ogni successo conquistato e i 700mila euro per ogni pareggio, oltre ai bonus per il piazzamento in classifica (da un minimo di 301mila euro a un massimo di 10,8 milioni) e quelli per le squadre tra 1° e 8° posto (2 milioni) e tra 9° e 16° piazzamento (1 milione).
Pagamento premi Champions – Le cifre per le italiane
Tra i club che passano all’incasso ci sono chiaramente anche quelli italiani, che secondo i calcoli effettuati da Calcio e Finanza metteranno a bilancio un totale di 43,2 milioni di euro. La quota maggiore di questa cifra (oltre 15 milioni di euro) spetterà alla Juventus, che nella seconda parte della prima fase ha vinto tre partite su quattro, incassando la seconda maggiore quota tra i club di Serie A in termini di classifica.
Al secondo posto si trova l’Atalanta, che tra i due successi nelle ultime quattro partite del girone e la classifica finale, hanno raggiunto quota 11,8 milioni di euro. Terzo posto per l’Inter, con 11,2 milioni di euro, principalmente grazie al piazzamento nella graduatoria finale. I nerazzurri, in termini di risultati, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime quattro gare della prima fase di Champions.
Chiusura dedicata al Napoli. I partenopei incassano appena 4,9 milioni di euro da questa tornata di pagamenti, a causa di una quota ridotta per il piazzamento in classifica (30° posto) e dell’assenza di bonus per il piazzamento entro le prime 16 in graduatoria.
Di seguito, tutti gli incassi delle formazioni italiane per questo turno di pagamenti:
- Juventus – 15,23 milioni di euro
- Atalanta – 11,83 milioni di euro
- Inter – 11,23 milioni di euro
- Napoli – 4,91 milioni di euro