Juventus, chiesta la grazia a Gravina per annullare la squalifica di Kalulu

La doppia ammonizione, con conseguente espulsione, inflitta a Pierre Kalulu nel corso della discussa partita di San Siro fra Inter e Juventus è ancora al centro del dibattito e potrebbe non portare – a sorpresa – a una squalifica del difensore francese. O almeno è quello che spera il club bianconero.
Infatti, la Juventus ha inoltrato al presidente della FIGC Gabriele Gravina la richiesta di grazia per “acclarata ingiustizia”, dal momento in cui il secondo cartellino giallo arriva a seguito di un fallo su Alessandro Bastoni che in realtà non c’era, con lo stesso difensore dell’Inter che si è assunto le proprie responsabilità nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Bodo Glimt.
In caso di accoglimento della richiesta da parte della FIGC, Luciano Spalletti potrebbe contare su Kalulu per l’importantissima partita contro il Como in ottica qualificazione alla prossima Champions League. La presenza del francese diventa ancora più importante se si considerano le condizioni di Gleison Bremer, uscito anzitempo dalla trasferta di Istanbul per un problema fisico. Tuttavia, le speranze che Kalulu sia a disposizione per il match sono minime.
La richiesta di grazia è prevista dall’articolo 43 di Giustizia Sportiva. L’ultimo precedente di un accoglimento da parte della FIGC riguarda Romelu Lukaku, quando l’attaccante belga vestiva la maglia dell’Inter. Il calciatore non fu squalificato, nonostante il provvedimento del Giudice Sportivo, in seguito alla richiesta dei nerazzurri dopo l’espulsione in occasione della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia proprio contro la Juventus nella stagione 2022/23.
Tuttavia, in quella occasione Lukaku era stato espulso per avere ricevuto due ammonizioni, la seconda delle quali per avere reagito agli insulti razzisti da parte della curva bianconera. Un tema decisamente più delicato e di rilievo rispetto una questione di campo, che rischierebbe di creare un precedente pericoloso.