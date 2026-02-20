Juventus, chiesta la grazia a Gravina per annullare la squalifica di Kalulu

La doppia ammonizione, con conseguente espulsione, inflitta a Pierre Kalulu nel corso della discussa partita di San Siro fra Inter e Juventus è ancora al centro del dibattito e potrebbe non portare – a sorpresa – a una squalifica del difensore francese. O almeno è quello che spera il club bianconero.

Infatti, la Juventus ha inoltrato al presidente della FIGC Gabriele Gravina la richiesta di grazia per “acclarata ingiustizia”, dal momento in cui il secondo cartellino giallo arriva a seguito di un fallo su Alessandro Bastoni che in realtà non c’era, con lo stesso difensore dell’Inter che si è assunto le proprie responsabilità nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Bodo Glimt.