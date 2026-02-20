Serie B, la sfida Frosinone-Empoli in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Questa sera, venerdì 20 febbraio alle ore 20:30, prenderà il via la ventiseiesima giornata di Serie BKT con il match tra Frosinone ed Empoli, visibile a tutti su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini, attualmente secondo con 52 punti e reduce dalla vittoria esterna per 2-0 contro lo Spezia, si trova a una sola lunghezza dalla capolista Venezia. Per i ciociari, conquistare i tre punti significherebbe balzare momentaneamente in vetta alla classifica, mettendo pressione ai lagunari e distanziando il Monza, che insegue al terzo posto a quota 51 dopo il successo sulla Juve Stabia. Dall’altra parte l’Empoli di Alessio Dionisi – subentrato a stagione in corso per risollevare i toscani – cerca continuità dopo l’1-1 rimediato contro la Reggiana e punta a sbloccare l’equilibrio visto nella sfida d’andata, terminata in pareggio. Con 29 punti e l’11° posto in graduatoria, gli azzurri scenderanno in campo per ottenere un risultato che permetta di accorciare sulla zona play-off.