Serie B, la sfida Frosinone-Empoli in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Stirpe per la 26esima giornata.

Questa sera, venerdì 20 febbraio alle ore 20:30, prenderà il via la ventiseiesima giornata di Serie BKT con il match tra Frosinone ed Empoli, visibile a tutti su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini, attualmente secondo con 52 punti e reduce dalla vittoria esterna per 2-0 contro lo Spezia, si trova a una sola lunghezza dalla capolista Venezia. Per i ciociari, conquistare i tre punti significherebbe balzare momentaneamente in vetta alla classifica, mettendo pressione ai lagunari e distanziando il Monza, che insegue al terzo posto a quota 51 dopo il successo sulla Juve Stabia. Dall’altra parte l’Empoli di Alessio Dionisi – subentrato a stagione in corso per risollevare i toscani – cerca continuità dopo l’1-1 rimediato contro la Reggiana e punta a sbloccare l’equilibrio visto nella sfida d’andata, terminata in pareggio. Con 29 punti e l’11° posto in graduatoria, gli azzurri scenderanno in campo per ottenere un risultato che permetta di accorciare sulla zona play-off.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Frosinone Empoli in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

  • il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)
  • l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€
  • il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

