Flop italiane in Champions: il quinto posto è sempre più complicato

In attesa di capire cosa accadrà in Europa League e in Conference League, le tre battute di arresto rischiano di avere un impatto decisivo corsa ai due posti extra nella Champions League nella stagione 2026/27 . Infatti, come successo nel corso delle ultime stagioni, è ripartita anche quest’anno la lotta tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference

Nella serata di ieri si è concluso il turno di andata dei playoff di Champions League. Turno che si è rivelato nefasto per le tre italiane ancora impegnate nella competizione – Atalanta, Inter e Juventus -, tutte sconfitte dalle rispettive avversarie e con la strada che porta agli ottavi di finale che si è fatta decisamente in salita.

Serie A quinto posto Champions – La corsa per il 2026/27

Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenta in una nuova per la seconda stagione consecutiva e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Serie A quinto posto Champions – Come si calcolano i punti per il ranking

Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.

I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.

I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza più a lungo possibile delle nostre squadre nelle coppe europee consentirebbe all’Italia di aumentare le proprie chance di raggiungere questo traguardo.

Serie A quinto posto Champions – La graduatoria aggiornata

La Serie A conta sei squadre in corsa nelle tre competizioni dopo l’eliminazione del Napoli nella prima fase di Champions League, e l’obiettivo è quello di bissare quanto successo due stagioni fa, quando permise alla quinta classificata in campionato, il Bologna di Thiago Motta, di qualificarsi direttamente al girone unico di Champions League dello scorso anno, portando a otto le formazioni italiane presenti nelle tre competizioni UEFA, di cui cinque nel massimo torneo.

Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’andata dei playoff di Champions League:

Inghilterra – 21,180 punti (posto extra in Champions) Germania – 16,785 punti (posto extra in Champions) Portogallo – 16,600 punti Spagna – 15,906 punti Italia – 15,500 punti Francia – 14,035 punti Polonia – 13,625 punti Grecia – 12,100 punti Cipro – 11,906 punti Danimarca – 11,750 punti

I risultati dell’andata dei playoff hanno messo l’Italia in una posizione complicata, soprattutto dal momento in cui la Germania è riuscita ad allungare, confermandosi la grande favorita per il posto extra (oltre all’Inghilterra). Il confronto diretto tra il Dortmund e l’Atalanta potrebbe rivelarsi decisivo in tal senso, con Palladino e i suoi che dovranno provare a rimontare il 2-0 della gara di andata per tenere vive le speranze. In caso di tripla eliminazione, il sogno del quinto posto in Champions sfumerebbe virtualmente già la prossima settimana.