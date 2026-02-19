Il TAR respinge i ricorsi: trasferte vietate per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina

Con quattro ordinanze depositate oggi, il TAR del Lazio ha respinto le domande cautelari presentate dalle associazioni dei tifosi della Roma (due ricorsi), della Fiorentina e del Napoli contro i decreti del ministero dell’Interno con i quali è stato sancito il divieto di trasferta (ai sensi dell’articolo 7-bis.1, della legge n.401/1989), fino al termine della stagione calcistica.

I decreti erano stati adottati dal ministero a seguito degli scontri che si sono verificati fra opposte tifoserie, lungo tratti autostradali percorsi dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi dove si sarebbero tenute le partite in cui erano impegnate le relative squadre.