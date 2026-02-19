Nuovo sponsor in casa Juventus: accordo pluriennale con Heineken

L’accordo si tradurrà in una presenza strutturata del brand all’interno dell’Allianz Stadium e in una serie di attivazioni dedicate durante le giornate di gara. L’obiettivo è rendere il match-day più coinvolgente attraverso iniziative esperienziali, momenti di intrattenimento e spazi pensati per favorire la socialità tra tifosi.

La Juventus ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Heineken , che diventa Official Beer Partner del club bianconero. L’intesa punta soprattutto a migliorare l’esperienza dei tifosi allo stadio e a rafforzare il legame tra la società e la propria fanbase.

Tra le novità previste c’è l’“Heineken Extra Time Experience”, appuntamento post-partita ospitato nel Club Sivori, una delle aree hospitality dell’impianto, pensato per prolungare l’esperienza della gara. Inaugurato nel 2011, l’Allianz Stadium è stato il primo impianto di proprietà di un club italiano e rappresenta oggi uno dei modelli di riferimento in Europa per esperienza live. L’impianto registra un tasso di riempimento superiore al 98% – come emerge dalla classifica degli spettatori in Serie A stilata da Calcio e Finanza – e accoglie oltre 4.200 ospiti a partita nelle sette aree hospitality.

Per Heineken, da anni presente nelle principali competizioni calcistiche internazionali, l’accordo segna un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza nel mondo del calcio. Per la Juventus, invece, la partnership si inserisce nella strategia di valorizzazione del match-day e del rapporto con una tifoseria globale.

Peter Silverstone, Chief Business Officer del club, ha sottolineato come l’intesa confermi il posizionamento internazionale del brand Juventus e contribuisca a migliorare ulteriormente l’esperienza allo stadio. Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, ha evidenziato invece l’importanza del calcio come linguaggio universale e l’obiettivo di creare momenti di condivisione per tifosi di ogni generazione.